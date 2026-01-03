Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026

Με τη νέα χρονιά προ των πυλών, τα τηλεοπτικά κανάλια ανανεώνουν τη στρατηγική τους και ρίχνουν το βάρος στην ψυχαγωγία. Reality shows που έχουν γράψει ιστορία, φρέσκες εκπομπές και διεθνή formats έρχονται να γεμίσουν το πρόγραμμα του 2026, δίνοντας στο κοινό περισσότερες επιλογές από ποτέ.

Ας τα δούμε αναλυτικά.

ANT1

Ο ΑΝΤ1 ενισχύει τη βραδινή του ζώνη με το «Moments», ένα σύγχρονο talk show με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια, που φωτίζει τη ζωή γνωστών προσώπων με τη βοήθεια τεχνολογίας και οπτικών εφέ. Στο πεδίο των reality, το «Flathunters» φέρνει ανταγωνισμό στον κόσμο των ακινήτων, ενώ ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει δυναμικά με το «Extreme Makeover: Home Edition», αναλαμβάνοντας ολικές ανακαινίσεις για οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Στο τραπέζι παραμένει και η πιθανή επιστροφή του «Κάτι ψήνεται».

STAR

Το MasterChef γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχίας με έναν επετειακό κύκλο, διατηρώντας αναλλοίωτη τη συνταγή που το καθιέρωσε. Στο κομμάτι των τηλεπαιχνιδιών, το STAR επενδύει σε δυνατά formats, φέρνοντας το «Lingo», ένα παιχνίδι λέξεων με έντονο ρυθμό, αλλά και το «The 1% Club», όπου η λογική και η παρατηρητικότητα έχουν τον πρώτο λόγο, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

OPEN

Το OPEN ενεργοποιεί δυναμικά τη ζώνη της ψυχαγωγίας με την επιστροφή του «Αδύναμου Κρίκου», αυτή τη φορά με τη Μαρία Μπακοδήμου. Παράλληλα, το «Just The 2 Of Us» επιστρέφει με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, επαναφέροντας τη μουσική, τα ντουέτα και τη λάμψη στη βραδινή τηλεόραση.

ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ ποντάρει ξανά στο Survivor, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη εκδοχή με το concept «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη δοκιμασμένη συνταγή. Στην απογευματινή ζώνη, το «Beat My Guest» φέρνει τη μουσική στα… σαλόνια, με διαγωνιζόμενους να αναμετρώνται μέσα από αγαπημένα τραγούδια και προσωπικές playlists.

ΕΡΤ

Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει το πρόγραμμα του 2026 με εκπομπές που ξεχωρίζουν για το περιεχόμενό τους. Οι «Κυρίες του Ρεμπέτικου», με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαΐα, αποτίνουν φόρο τιμής στις γυναίκες που σημάδεψαν το είδος, ενώ η «Λεωφόρος Μεσογείων» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη φέρνει τον αυτοσχεδιασμό και το θεατρικό παιχνίδι στη μικρή οθόνη.

Το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά γεμάτη τηλεοπτικές μάχες, με τα reality και τις εκπομπές να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

