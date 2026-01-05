MadWalk 2025 highlights
Fashion 05.01.2026

4 up-to-date σύνολα για να φορέσεις ξανά και ξανά τα flat παπούτσια σου αυτόν τον χειμώνα

flat_papoutsia_outfit
Τα flat shoes το 2026 συνδυάζουν άνεση και στιλ, αναδεικνύοντας κάθε εμφάνιση από loafers και mules έως clogs
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα flat παπούτσια παραμένουν βασικό στοιχείο κάθε γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς συνδυάζουν άνεση και στιλ με μοναδικό τρόπο. Από loafers και μπαλαρίνες έως slip-on mules και clogs, οι επιλογές είναι αμέτρητες και επιτρέπουν τη δημιουργία εμφανίσεων τόσο casual όσο και πιο κομψών για τη βραδινή έξοδο. Το 2026 υπόσχεται να φέρει νέους, φρέσκους συνδυασμούς που θα κάνουν κάθε outfit να ξεχωρίζει.

Με τους σωστούς συνδυασμούς, ακόμα και ένα απλό τζιν με μπλούζα μπορεί να μεταμορφωθεί σε κομψό σύνολο, ενώ τα layering και τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ προσθέτουν βάθος και χαρακτήρα. Τα παρακάτω looks αποδεικνύουν πώς κάθε τύπος ίσιου παπουτσιού μπορεί να αναδείξει ένα outfit, συνδυάζοντας άνεση και στιλ χωρίς συμβιβασμούς.

flat_papoutsia
https://www.instagram.com/annelauremais/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Loafers με μακρύ παλτό

Τα loafers είναι ιδανικά για casual αλλά και κομψές εμφανίσεις. Ο συνδυασμός τους με ένα μακρύ, oversized παλτό, τζιν και ένα faux-fur scarf δημιουργεί ένα σύγχρονο, street-chic look. Το αποτέλεσμα είναι άνετο, ζεστό και ταυτόχρονα κομψό, κατάλληλο για καθημερινές εμφανίσεις το χειμώνα.

loafers_outfit
https://www.instagram.com/fakerstrom/?hl=en

Loafers με σουέτ bomber jacket

Για ένα πιο sporty chic outfit, τα loafers ταιριάζουν με ένα suede bomber jacket, πουλόβερ και leggings. Η προσθήκη crew socks δίνει έξτρα άνεση και μια παιχνιδιάρικη πινελιά, ενώ το σύνολο παραμένει κομψό και λειτουργικό για όλη την ημέρα.

loafers_suede
https://www.instagram.com/aimeesong/

Suede mules με Jeans

Τα suede mules συνδυάζονται άψογα με μακρύ παλτό και τζιν, ενώ ένα πουλόβερ που φοριέται ως κασκόλ και ένα καπέλο του baseball  προσθέτουν μια casual, αλλά προσεγμένη αισθητική. Το look είναι ιδανικό για καθημερινές εξόδους με άνεση και στιλ.

clogs_mules
https://www.instagram.com/smythsisters/

Clogs με καμπαρτίνα

Τα clogs παραμένουν στην κορυφή της άνεσης και μπορούν να φορεθούν με trench coat και crew socks για ένα effortless chic αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει κομψότητα με χαλαρή διάθεση, ιδανικό για πρωινές και απογευματινές εμφανίσεις στην πόλη.

clogs_outfit
https://www.instagram.com/annabelrosendahl/

Διάβασε επίσης: Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα

