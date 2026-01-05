Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση

Μια άγνωστη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλευρά της ιστορίας των Μαρμάρων του Παρθενώνα έρχεται στο φως μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», που παρουσιάζουν η Μιμή Ντενίση και η εταιρία παραγωγής LUMAD. Η παραγωγή επιχειρεί να προσεγγίσει την πολύκροτη υπόθεση της αρπαγής των Γλυπτών μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία, εστιάζοντας στη μορφή της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν.

Αφετηρία του ντοκιμαντέρ αποτελεί μια εκτενής ιστορική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν αυθεντικά προσωπικά γράμματα της Μαίρης Νίσμπετ. Μέσα από αυτά τα κείμενα, γραμμένα με τον αυθορμητισμό και την επιπολαιότητα της νεότητάς της, αλλά και με την αίσθηση ανωτερότητας που χαρακτήριζε την αριστοκρατική της καταγωγή, αποτυπώνεται με εντυπωσιακή ειλικρίνεια το χρονικό της αφαίρεσης των Μαρμάρων από τον Παρθενώνα. Οι μαρτυρίες αυτές καταρρίπτουν κάθε προσπάθεια εξιδανίκευσης των προθέσεων του λόρδου Έλγιν, αποκαλύπτοντας ότι το βασικό –αν όχι το μοναδικό– κίνητρο πίσω από την αρπαγή των Γλυπτών ήταν η προσωπική προβολή και η διακόσμηση της οικογενειακής τους κατοικίας. Μια διαπίστωση που προσθέτει νέα δεδομένα στη συζήτηση και φωτίζει το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο μιας εποχής όπου η λεηλασία μνημείων θεωρούνταν ένδειξη δύναμης και κύρους.

Το έργο συνδυάζει δραματοποιημένες σκηνές με ιστορική αφήγηση και σύγχρονες επιστημονικές τοποθετήσεις. Αρχαιολόγοι, ιστορικοί και ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταθέτουν τις απόψεις τους, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αφήγημα που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και συνδέει τα γεγονότα του 19ου αιώνα με τη σημερινή διεθνή συζήτηση για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων.Στο πρώτο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ τις τελευταίες ώρες, αποκαλύπτονται στιγμιότυπα από τη μεγάλη παραγωγή και παρουσιάζονται ορισμένοι από τους ηθοποιούς που συμμετέχουν, ανάμεσά τους ο Μιχάλης Μαρίνος, ο Λευτέρης Ζαμπετάκης και ο Δημήτρης Κουρούμπαλης, οι οποίοι ζωντανεύουν πρόσωπα και καταστάσεις της εποχής.



Τη σεναριακή σύλληψη και την ιστορική έρευνα υπογράφει η Μιμή Ντενίση, ενώ την επιστημονική ιστορική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Νίκος Σταμπολίδης. Τα κοστούμια σχεδίασε ο Νίκος Χαρλαύτης και τα σκηνικά επιμελήθηκε η Αγγελική Ανακτορίδη. Τη μουσική της παραγωγής υπογράφει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Κατερίνα Ευαγγελάκου. Παραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι η Έλενα Χατζηαλεξάνδρου για λογαριασμό της LUMAD.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικούς ιστορικούς και γεωγραφικούς σταθμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως η Αθήνα, η Μυτιλήνη, η Αίγινα, η Λάρισα, η Ελευσίνα, το Λαύριο, το Λονδίνο και η Κωνσταντινούπολη. Μέσα από αυτά τα ταξίδια, το ντοκιμαντέρ αφηγείται τη διαδρομή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου το αίτημα του επαναπατρισμού παραμένει επίκαιρο και ανοιχτό.

