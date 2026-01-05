MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Social Trends 05.01.2026

Instagram: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι celebrities με τους περισσότερους followers

christiano_ronaldo
Από τον Cristiano Ronaldo ως την Kim Kardashian, αυτοί είναι οι κορυφαίους celebrities με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο των social media, το Instagram παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Με πάνω από 698 εκατομμύρια ακολούθους, ο επίσημος λογαριασμός της πλατφόρμας ξεπερνά κατά πολύ κάθε άλλο λογαριασμό και είναι ο μόνος brand στη λίστα με τους 10 πιο-followed λογαριασμούς αυτή τη στιγμή. Η επιτυχία του δεν βασίζεται μόνο στην ιστορική του παρουσία από το 2012, αλλά και στην ποικιλία του περιεχομένου του: ενημερώσεις για την πλατφόρμα, αναδείξεις νέων δημιουργών, δημοσιεύσεις από celebrities και memes που «κολλάνε» στους χρήστες.

Πέρα από το Instagram, η λίστα περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz και του αθλητισμού. Ποδοσφαιριστές όπως ο Cristiano Ronaldo και ο Lionel Messi, pop icons όπως η Selena Gomez και η Ariana Grande, καθώς και μέλη της οικογένειας Kardashian-Jenner, παραμένουν κορυφαίοι χάρη στην ικανότητά τους να συνδυάζουν προσωπικό, επαγγελματικό και εμπορικό περιεχόμενο, δημιουργώντας έναν κόσμο στον οποίο οι followers θέλουν συνεχώς να συμμετέχουν.

beyonce_lefta
https://www.instagram.com/beyonce/

Διάβασε επίσης: Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

Instagram – 698 εκατομμύρια ακολούθους

Ο επίσημος λογαριασμός του Instagram κυριαρχεί χωρίς αμφιβολία, με περιεχόμενο που καλύπτει updates της πλατφόρμας, νέους δημιουργούς, celebrity posts και memes. Η στρατηγική του έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών για πάνω από μια δεκαετία.

BERLIN, GERMANY – SEPTEMBER 27: In this photo illustration the logo of Instagram is displayed on a smartphone on September 27, 2016 in Berlin, Germany. (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)

Cristiano Ronaldo – 670 εκατομμύρια ακολούθους

Ο Cristiano Ronaldo είναι ο πιο-followed χρήστης του Instagram, με posts που περιλαμβάνουν προσωπικές στιγμές, προπονήσεις και χορηγούμενο περιεχόμενο. Συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, όπως το βίντεο με τον MrBeast, αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμβέλειά του.

christiano_ronaldo
https://www.instagram.com/cristiano/

Lionel Messi – 511 εκατομμύρια ακολούθους

Ο Lionel Messi συνδυάζει προσωπικές δημοσιεύσεις, προπονήσεις και χορηγούμενο περιεχόμενο. Οι λεζάντες του στα ισπανικά με αγγλική μετάφραση βοηθούν τους followers παγκοσμίως να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Selena Gomez – 416 εκατομμύρια ακολούθους

Η Selena Gomez αξιοποιεί το Instagram για να προβάλλει τη μουσική, την υποκριτική, τη μάρκα καλλυντικών Rare Beauty και την κοινωνική της δράση. Ο λογαριασμός της περιλαμβάνει επαγγελματικά shoots, πίσω από τις σκηνές βίντεο και οικογενειακές στιγμές.

https://www.instagram.com/selenagomez/

Kylie Jenner – 391 εκατομμύρια ακολούθους

Η Kylie Jenner είναι κοινωνική περσόνα, influencer και επιχειρηματίας. Χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της για selfies και φωτογραφικά καρουζέλ που προωθούν προϊόντα, lifestyle και τα οικογενειακά της νέα.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Dwayne «The Rock» Johnson – 391 εκατομμύρια ακολούθους

Ο Dwayne Johnson κερδίζει τους followers με την ειλικρίνεια και το χιούμορ του. Αναρτά προσωπικές στιγμές, workouts, γεγονότα από κινηματογραφικές παραγωγές και αλληλεπιδρά συχνά με τους fans.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ariana Grande – 372 εκατομμύρια ακολούθους

Η Ariana Grande συνδυάζει μουσική, θεατρικά project όπως το Wicked, φιλανθρωπίες και τη δική της makeup line R.E.M. Beauty. Οι followers την ακολουθούν σε κάθε νέο project, είτε προσωπικό είτε επαγγελματικό.

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kim Kardashian – 354 εκατομμύρια ακολούθους

Η Kim Kardashian αξιοποιεί την επιρροή της για awareness σε κοινωνικά θέματα, προωθώντας παράλληλα τα brand και lifestyle projects της. Οι αναρτήσεις της συνδυάζουν μόδα, επιχειρηματικότητα και προσωπική εικόνα.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Beyoncé – 308 εκατομμύρια ακολούθους

Η Beyoncé χρησιμοποιεί το Instagram για να προβάλλει μουσικά projects, επαγγελματικά shoots και προσωπικές στιγμές. Ο λογαριασμός της αντανακλά το status της ως παγκόσμια μουσική και επιχειρηματική περσόνα.

Khloé Kardashian – 300 εκατομμύρια ακολούθους

Η Khloé Kardashian κλείνει τη λίστα με το δικό της κοινό, προβάλλοντας επιχειρηματικά projects, οικογενειακές στιγμές και lifestyle περιεχόμενο που ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της.

https://www.instagram.com/khloekardashian/

Διάβασε επίσης: Vince Zampella: Νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty – Δες βίντεο από το σημείο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 celebrities Instagram
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση

Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση

05.01.2026
Επόμενο
Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026

Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026

05.01.2026

Δες επίσης

Κολυμπά στην πισίνα με το κινητό και γίνεται viral
Social & Tech

Κολυμπά στην πισίνα με το κινητό και γίνεται viral

01.01.2026
Slow TV: H τάση που υιοθετεί η Gen Z απέναντι στην ψηφιακή υπερπληροφόρηση
Social & Tech

Slow TV: H τάση που υιοθετεί η Gen Z απέναντι στην ψηφιακή υπερπληροφόρηση

24.12.2025
Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα
Social & Tech

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

24.12.2025
Vince Zampella: Νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty – Δες βίντεο από το σημείο
Social & Tech

Vince Zampella: Νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty – Δες βίντεο από το σημείο

23.12.2025
Ρομπότ χορεύουν σε συναυλία στην Κίνα και ενθουσιάζουν το κοινό – Ο Elon Musk σχολιάζει
Social & Tech

Ρομπότ χορεύουν σε συναυλία στην Κίνα και ενθουσιάζουν το κοινό – Ο Elon Musk σχολιάζει

22.12.2025
TikTok 2025: Τα trends που μας έκαναν να χορέψουμε, να γελάσουμε και να κολλήσουμε
Social & Tech

TikTok 2025: Τα trends που μας έκαναν να χορέψουμε, να γελάσουμε και να κολλήσουμε

22.12.2025
Boy Throb: Aνάμεσα στη viral επιτυχία και την αμφισβήτηση
Social & Tech

Boy Throb: Aνάμεσα στη viral επιτυχία και την αμφισβήτηση

21.12.2025
Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας
Social & Tech

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

20.12.2025
Το YouTube «κατεβάζει» κανάλια με ΑΙ κινηματογραφικά trailer
Social & Tech

Το YouTube «κατεβάζει» κανάλια με ΑΙ κινηματογραφικά trailer

20.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος