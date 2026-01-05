Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026

O Paul W. Downs και η Meg Stalter έκλεψαν την παράσταση στα 2026 Critics Choice Awards με ένα παιχνιδιάρικο tribute στα outfits του Timothée Chalamet και της Kylie Jenner

Η σεζόν των βραβείων για το 2026 ξεκίνησε με άφθονο στιλ και χιούμορ στο κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards. Ο Paul W. Downs, δημιουργός και ηθοποιός της σειράς Hacks, εμφανίστηκε μαζί με την συνάδελφό του Meg Stalter σε ένα από τα πιο ανατρεπτικά και αστεία στιγμιότυπα της βραδιάς. Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να κάνουν ένα παιχνιδιάρικο tribute στις iconic εμφανίσεις του Timothée Chalamet και της Kylie Jenner στην πρεμιέρα της ταινίας Marty Supreme, φορώντας ακριβώς τα ίδια έντονα πορτοκαλί outfits από την κορυφή ως τα νύχια.

Το δίδυμο του Hacks δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το στυλιστικό τους κολπάκι με χιούμορ. Όπως δήλωσε ο Downs στην The Hollywood Reporter, οι απαιτήσεις της πέμπτης σεζόν της σειράς τους άφησαν ελάχιστο χρόνο για ψώνια ή styling, οπότε έπρεπε να γίνουν δημιουργικοί με τις εμφανίσεις τους. Η Stalter πρόσθεσε ότι δανείστηκε το φόρεμα από μια στενή φίλη της, αφήνοντας να εννοηθεί με χιουμοριστικό τρόπο ότι η Kylie Jenner είχε προσωπικά παραχωρήσει το look, ενώ ο Downs σχολίασε πως η συμβατότητα των μεγεθών τους έκανε τη διαδικασία πιο εύκολη.

Παρά το γεγονός ότι οι Chalamet και Jenner επέλεξαν πιο απλές εμφανίσεις για τη φετινή τελετή, η κίνηση των Downs και Stalter απέσπασε αμέσως την προσοχή των φωτογράφων και των fans. Η αντίθεση με τα εντυπωσιακά χρώματα και το παιχνιδιάρικο στιλ τους δημιούργησε μια από τις πιο ευρηματικές στιγμές στο red carpet της βραδιάς.

Η 31η τελετή των Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκε στο Barker Hangar του Santa Monica και μεταδόθηκε ζωντανά από τα κανάλια E! και USA Network, με τις αφίξεις των stars και τα looks τους να αποτελούν σημείο συζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Οι εμφανίσεις των Downs και Stalter απέδειξαν πως ακόμα και στην μόδα, το χιούμορ και η δημιουργικότητα μπορούν να κλέψουν την παράσταση.

