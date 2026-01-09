TV 09.01.2026

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

Ο νεαρός καλλιτέχνης μιλά για τη φιλοσοφία του τραγουδιού, την αναγνωρισιμότητα και την αγάπη που λαμβάνει από το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο μετά την ανακοίνωση των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο Sing for Greece, ο ZAF βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στη σχέση του με τη Eurovision και στη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Αστείο».

Ο νεαρός τραγουδιστής ξεκαθάρισε από την αρχή ότι το κομμάτι με το οποίο διαγωνίζεται δεν δημιουργήθηκε με σκοπό τον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα τραγούδι που υπήρχε ήδη στο προσωπικό του υλικό και το οποίο επέλεξε επειδή τον εκφράζει πραγματικά. «Δεν ήθελα να μπω στη λογική να γράψω κάτι “επίτηδες” για τη Eurovision. Αυτό συνήθως δεν λειτουργεί για μένα. Προτίμησα ένα τραγούδι που αγαπώ. Αν κάτι με εμπνέει, τότε μπορεί να σταθεί παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το «Αστείο» δεν θυμίζει προηγούμενες δουλειές του.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Κούστας: Κανείς δεν κατάλαβε πως ο γιος του είναι στους 28 Έλληνες υποψήφιους για την Eurovision 2026

Στη συνέχεια, ο ZAF κλήθηκε να σχολιάσει αν θεωρεί πως η αναγνωρισιμότητα επηρεάζει την ψήφο του κοινού. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και αισιόδοξη: «Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος ψηφίζει αυτό που του αρέσει περισσότερο. Ο καθένας έχει διαφορετική ματιά και αυτό είναι όμορφο. Σίγουρα έχω ανθρώπους που με στηρίζουν και με αγαπούν, κάτι που ίσως αποτελεί ένα μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με καλλιτέχνες που τώρα ξεκινούν. Δεν ξέρω όμως αν αυτό αρκεί ή αν τελικά θα παίξει ρόλο».


Ο τραγουδιστής μίλησε και για τα μηνύματα που έχει λάβει μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του, τονίζοντας πως οι αντιδράσεις του κόσμου τον έχουν γεμίσει αυτοπεποίθηση. «Έχω εισπράξει ενθουσιασμό, πολλή αγάπη και πραγματικά όμορφα σχόλια. Είναι η πρώτη μου επαφή με τη Eurovision και νιώθω σίγουρος και ήρεμος με την επιλογή μου», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision Eurovision 2026 zaf
