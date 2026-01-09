Fashion 09.01.2026

5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

kolan_outfit
Πώς το κολάν επιστρέφει στο καθημερινό ντύσιμο με πιο σύγχρονη, κομψή και ευέλικτη αισθητική μέσα από έξυπνους χειμερινούς συνδυασμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα κολάν αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο σταθερά κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας. Συνδεδεμένα με την άνεση, τις μετακινήσεις στην πόλη και τα χαλαρά σύνολα, συχνά περιορίζονταν σε έναν καθαρά πρακτικό ρόλο. Ωστόσο, η σύγχρονη μόδα επαναπροσδιορίζει τη θέση τους, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως βασικό στοιχείο ενός καλοδουλεμένου outfit και όχι απλώς ως εναλλακτική φόρμας.

Η νέα εποχή του ντυσίματος, που ισορροπεί ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την αισθητική, δίνει στο κολάν αναβαθμισμένο χαρακτήρα. Πιο ποιοτικά υφάσματα, αυστηρότερες γραμμές και λεπτομέρειες όπως καμπάνες, stirrup τελειώματα ή πιο «βαριά» ύφανση, μετατρέπουν το κολάν σε κομμάτι με styling προοπτική. Συνδυασμένο σωστά, μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα σε tailored πανωφόρια, statement παπούτσια και χειμερινά layers.

outfit_kolan
https://www.instagram.com/annieculbertson/

1. Με καπιτονέ μπουφάν και χοντρό κασκόλ

Ένα κολάν μπορεί να δείξει απολύτως προσεγμένο όταν συνδυάζεται με structured outerwear και προσεγμένα αξεσουάρ. Ένα καπιτονέ jacket, μπότες αντί για sneakers και ένα πλούσιο κασκόλ δημιουργούν ένα σύνολο ιδανικό για καθημερινές εξόδους στην πόλη, με έμφαση στη ζεστασιά και την υφή.

kolan
https://www.instagram.com/dana.mannarino/

2. Με τριγωνικό κασκόλ και snow boots

Το τριγωνικό κασκόλ έχει εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο του χειμερινού styling. Φορεμένο στους ώμους ή δεμένο στο κεφάλι, προσθέτει ενδιαφέρον και λειτουργικότητα. Σε συνδυασμό με γυαλιστερό puffer μπουφάν, κολάν και snow boots, το αποτέλεσμα παραπέμπει σε σύγχρονο après-ski look με αστική αισθητική.

kolan_outfit
https://www.instagram.com/carrie.bankston/

3. Με trench coat και sneakers

Το κολάν μπορεί να παραμείνει casual χωρίς να δείχνει πρόχειρο. Ένα trench coat προσθέτει δομή, ενώ ένα προσεγμένο layering, όπως ένα λευκό T-shirt με hoodie από πάνω, δίνει βάθος στο σύνολο. Τα chunky sneakers και οι ψηλές κάλτσες ολοκληρώνουν μια ισορροπημένη, καθημερινή εμφάνιση.

sneakers_kolan
Pinterest

4. Με ζιβάγκο και statement παλτό

Όταν το πανωφόρι έχει έντονη υφή ή χρώμα, το κολάν λειτουργεί ως ουδέτερη βάση. Ένα μονόχρωμο ζιβάγκο και ένα κοντό faux fur ή textured παλτό δημιουργούν ένα σύνολο με καθαρές γραμμές και έντονη στιλιστική ταυτότητα, χωρίς περιττές υπερβολές.

kolan_outfit
https://www.instagram.com/annieculbertson/

5. Με σακάκι και μπότες μέχρι το γόνατο

Ο συνδυασμός κολάν και knee-high boots παραμένει από τους πιο διαχρονικούς. Για σωστές αναλογίες, το επάνω μέρος χρειάζεται όγκο και δομή: oversized σακάκι, basic T-shirt και ενδιάμεσο layering με πλεκτό. Ένα μακρύ παλτό προσθέτει φινέτσα και καθιστά το σύνολο κατάλληλο για πολλές περιστάσεις.

kolan
https://www.instagram.com/marthawr/

