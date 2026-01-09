Screen News 09.01.2026

Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

Ο ηθοποιός αποκαλύπτει τη δίαιτα, την προπόνηση και την πειθαρχία πίσω από τον ρόλο του Οδυσσέα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να αλλάξει δραστικά τη φυσική του κατάσταση για τον ρόλο του Οδυσσέα στη νέα ταινία «Odyssey» του Christopher Nolan, χάνοντας περίπου 15 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε εμφάνισή του στο podcast «New Heights», που παρουσιάζουν οι Jason και Travis Kelce, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την απαιτητική προετοιμασία που προηγήθηκε των γυρισμάτων. Όταν ο Jason Kelce ανέφερε ότι σε φωτογραφίες από το πλατό έδειχνε ιδιαίτερα γυμνασμένος, ο Matt Damon απάντησε χαμογελώντας πως πράγματι βρισκόταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής του. «Έχασα πολύ βάρος. Ο Christopher Nolan ήθελε να είμαι λεπτός,  αλλά να δείχνω δυνατός κάτι που δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται», εξήγησε.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Αποχωρεί ο Cosmo Jarvis από το «The Odyssey» του Christopher Nolan

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, ενώ συνήθως το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλών, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έπεσε στα 75 κιλά: «Δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ τόσο αδύνατος μετά το λύκειο», είπε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία απαιτούσε σκληρή προπόνηση και απόλυτη πειθαρχία στη διατροφή.

www.imdb.com

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από ιατρική σύσταση, απέκλεισε εντελώς τη γλουτένη από τη διατροφή του, μια αλλαγή που έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε: «Είμαι gluten free σε όλα. Υπάρχει ακόμα και μπίρα χωρίς γλουτένη. Έχει περάσει τόσος καιρός που δεν μπορώ να καταλάβω αν η κανονική μπίρα είναι καλή ή όχι και αυτό μάλλον σημαίνει ότι τα πάω καλά».

Κλείνοντας, ο Matt Damon μίλησε για τη σημασία του ξεκάθαρου στόχου και της συνέπειας: «Όταν αποφασίζω κάτι, είτε αφορά έναν ρόλο είτε οτιδήποτε άλλο, το αντιμετωπίζω σαν αγωνιστική περίοδο. Όλη η καθημερινότητά μου οργανώνεται γύρω από αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς, μέρος της ζωής σου. Αυτή είναι η ουσία της σωματικής προετοιμασίας».

Διάβασε επίσης: Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan

Δες κι αυτό...

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Matt Damon The Odyssey νέες ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

09.01.2026
Επόμενο
Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK

Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK

09.01.2026

Δες επίσης

Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ
Cinema

Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ

09.01.2026
Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ
Cinema

Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

09.01.2026
Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes
Cinema

Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes

08.01.2026
Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα
Cinema

Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα

08.01.2026
Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig
Cinema

Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig

08.01.2026
Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro
Cinema

Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro

08.01.2026
Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt
Cinema

Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt

08.01.2026
Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)
Cinema

Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)

08.01.2026
Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες
Cinema

Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας