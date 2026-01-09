Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

Ο ηθοποιός αποκαλύπτει τη δίαιτα, την προπόνηση και την πειθαρχία πίσω από τον ρόλο του Οδυσσέα

Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να αλλάξει δραστικά τη φυσική του κατάσταση για τον ρόλο του Οδυσσέα στη νέα ταινία «Odyssey» του Christopher Nolan, χάνοντας περίπου 15 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε εμφάνισή του στο podcast «New Heights», που παρουσιάζουν οι Jason και Travis Kelce, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την απαιτητική προετοιμασία που προηγήθηκε των γυρισμάτων. Όταν ο Jason Kelce ανέφερε ότι σε φωτογραφίες από το πλατό έδειχνε ιδιαίτερα γυμνασμένος, ο Matt Damon απάντησε χαμογελώντας πως πράγματι βρισκόταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής του. «Έχασα πολύ βάρος. Ο Christopher Nolan ήθελε να είμαι λεπτός, αλλά να δείχνω δυνατός κάτι που δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται», εξήγησε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, ενώ συνήθως το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλών, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έπεσε στα 75 κιλά: «Δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ τόσο αδύνατος μετά το λύκειο», είπε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία απαιτούσε σκληρή προπόνηση και απόλυτη πειθαρχία στη διατροφή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από ιατρική σύσταση, απέκλεισε εντελώς τη γλουτένη από τη διατροφή του, μια αλλαγή που έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε: «Είμαι gluten free σε όλα. Υπάρχει ακόμα και μπίρα χωρίς γλουτένη. Έχει περάσει τόσος καιρός που δεν μπορώ να καταλάβω αν η κανονική μπίρα είναι καλή ή όχι και αυτό μάλλον σημαίνει ότι τα πάω καλά».

Κλείνοντας, ο Matt Damon μίλησε για τη σημασία του ξεκάθαρου στόχου και της συνέπειας: «Όταν αποφασίζω κάτι, είτε αφορά έναν ρόλο είτε οτιδήποτε άλλο, το αντιμετωπίζω σαν αγωνιστική περίοδο. Όλη η καθημερινότητά μου οργανώνεται γύρω από αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς, μέρος της ζωής σου. Αυτή είναι η ουσία της σωματικής προετοιμασίας».

