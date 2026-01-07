MadWalk 2025 highlights
Το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» του Ανδρέα Φλουράκη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος που διεισδύει στον αγώνα για την επιβίωση απέναντι σε έναν κόσμο-αντίπαλο ξεκινάει από 13 Ιανουαρίου στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
Mad.gr

Σύμφωνα με τους κανόνες των μεικτών πολεμικών τεχνών, «Ταπ Άουτ» ονομάζεται το είδος υποταγής κατά το οποίο ο μαχητής δείχνει με το σώμα του ή λεκτικά πως δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Επίσης, «Ταπ Άουτ» θεωρείται και η περίπτωση που ο μαχητής κραυγάζει από πόνο ή αίσθημα κινδύνου, ηθελημένα ή άθελά του.

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια (Ιπποκράτους 7, Αθήνα) από τις 13 Ιανουαρίου. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Ο Μαχητής ξεκινάει την προπόνηση. Ο αυριανός αγώνας είναι απλά αυτό – ένας αγώνας, ένας τελικός. Θα νικήσει. Πρέπει να νικήσει, αλλιώς είναι καλός μόνο για να φτιάχνει καφέδες.

Το «Ταπ Άουτ» αποτελεί ένα βαθύ βλέμμα στον υποσυνείδητο μόχθο, στο υπαρξιακό αδιέξοδο, στην έλλειψη ευαισθησίας και στον κίνδυνο που ενέχει για την προσωπικότητα η ατελείωτη, απελπιστική προσπάθεια του ατόμου να επιβιώσει και να προοδεύσει σε έναν κόσμο-αντίπαλο.

Ο Μαχητής δεν είναι πρότυπο. Είναι ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι σε όλα όσα επιχειρούν να τον μεταλλάξουν. Που παλεύει να μην γεννηθεί το Τέρας μέσα του.

Θα φτάσει τα όρια του, θα τα ξεπεράσει, και θα συνεχίσει να παλεύει.

Γιατί αυτός δεν πήγε στο Κολλέγιο. Γιατί αυτός μόνο αυτό ξέρει.

Γιατί βιολί δεν μπορούν να παίξουν όλα τα παιδάκια. Μπάλα και μπουνιές όμως, μπορούν να παίξουν όλα τα παιδάκια.

Συντελεστές

Κείμενο: Ανδρέας Φλουράκης
Σκηνοθεσία: Θανάσης Ισιδώρου
Πρωτότυπη Μουσική – Σχεδιασμός Ήχου: Νικόλας Καζάζης
Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέβη Κουτσοθανάση
Φωτογραφίες – Τρέιλερ: Θωμάς Παλυβός
Επικοινωνία: CALD/Le Canard qui Parle
Social Media: Renegade Media

Παίζει ο Τάσος Κορκός

Πληροφορίες Παράστασης

Από 13 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Κρατήσεις: 2103642334 και μέσω more.com

Τιμές Εισιτηρίων: 18 ευρώ (γενική είσοδος), 15 ευρώ (μειωμένο)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ EARLY BIRD 12 ΕΥΡΏ

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tap-aou

Διάρκεια: 60 λεπτά

*Σημείωση: Η παράσταση περιλαμβάνει σκληρή γλώσσα.

 

Θέατρο Μικρό Γκλόρια
Ιπποκράτους 7, Αθήνα

