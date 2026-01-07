MadWalk 2025 highlights
Διατροφή 07.01.2026

12 τρόποι για να μην πάρεις κιλά τον χειμώνα

Αποτελεσματικοί τρόποι για να διατηρηθεί η φόρμα και η ενέργεια κατά τους χειμερινούς μήνες, μέσα από απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας είναι η εποχή της «χειμερίας νάρκης», όχι μόνο για τις αρκούδες. Στο Βόρειο Ημισφαίριο, η καθημερινότητα γίνεται πιο αργή: οι σύντομες μέρες, η έλλειψη φωτός και οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τις δραστηριότητες έξω από το σπίτι, κάνοντάς μας να μένουμε περισσότερο στο εσωτερικό, όπως πολλά ζώα. Παράλληλα, οι εποχικές διακυμάνσεις της διάθεσης, όπως το «χειμωνιάτικο blues», μας οδηγούν να μειώνουμε τις κοινωνικές μας δραστηριότητες και να αναπληρώνουμε την πτώση της διάθεσης με περισσότερη τροφή και πιο πλούσια σε θερμίδες γεύματα.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η διαχείριση του βάρους τον χειμώνα γίνεται πραγματική πρόκληση. Μελέτες δείχνουν ότι οι ενήλικες στον Δυτικό κόσμο βάζουν κατά μέσο όρο μισό κιλό μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Η λύση; Απλές στρατηγικές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, που μας επιτρέπουν να βγούμε από τη «χειμερία νάρκη» όχι μόνο στην ίδια κατάσταση, αλλά και σε καλή φόρμα. Ο χειμώνας μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Περιόρισε το αλάτι

Πρόσεξε την κατανάλωση αλατιού, ειδικά σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως λουκάνικα και αλλαντικά. Διάβαζε τις ετικέτες και προτίμησε φυσικά τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.

Απόλαυσε μικρές αμαρτίες με μέτρο

Δεν χρειάζεται να στερηθείς τελείως γλυκά ή comfort food τον χειμώνα. Ένα μικρό κομμάτι μαύρης σοκολάτας ή ένα υγιεινό γλυκό μπορεί να σε ικανοποιήσει χωρίς να επιβαρύνει τη διατροφή σου.

Κινήσου όσο μπορείς

Προσπάθησε να κινείσαι όσο γίνεται μέσα στη μέρα σου. Ανέβα σκάλες, περπάτησε μέχρι το γραφείο ή στο πάρκο, κάνε γρήγορο περπάτημα ή power walking. Δημιούργησε μια σύντομη καθημερινή ρουτίνα άσκησης, έστω 10–15 λεπτών, με yoga, pilates, HIIT ή cardio.

Φάε συνειδητά

Φάε αργά και με προσοχή, παρατήρησε κάθε μπουκιά και μάσα καλά για να αναγνωρίσεις το σήμα κορεσμού του σώματός σου. Μια σύντομη πρακτική διαλογισμού πριν ή μετά τα γεύματα βοηθά να μειώσεις το άγχος και την υπερκατανάλωση.

Προτίμησε ολόκληρα τρόφιμα

Γέμισε το πιάτο σου με φρούτα και λαχανικά εποχής, αυγά, κρέας, ψάρι, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης. Χρησιμοποίησε ανόθευτα έλαια όπως ελαιόλαδο ή λάδι αβοκάντο και πρόσθεσε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα για μεγαλύτερο κορεσμό.

Κατανάλωσε δημητριακά ολικής άλεσης

Επίλεξε ψωμί και ζυμαρικά ολικής άλεσης για περισσότερες ίνες, καλύτερο κορεσμό και πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας.

Χρησιμοποίησε μπαχαρικά και βότανα

Πρόσθεσε μπαχαρικά όπως κουρκουμά, κύμινο και τζίντζερ, βότανα όπως μαϊντανό και βασιλικό, και αν σου αρέσουν τα καυτερά, τσίλι. Η κανέλα στα γλυκά βοηθά στη διαχείριση της γλυκόζης.

Περιόρισε τις μερίδες

Χρησιμοποίησε μικρότερα πιάτα ή bowls για να ελέγχεις την ποσότητα φαγητού. Δημιούργησε χρωματιστά και ικανοποιητικά γεύματα που θα σε χορτάσουν για περισσότερο χρόνο.

Πρόσεχε τα σνακ

Εάν χρειαστεί να φας κάτι εκτός γευμάτων, διάλεξε υγιεινά σνακ: sticks λαχανικών με χούμους, φρούτα με βούτυρο ξηρών καρπών, ξηρούς καρπούς ή γιαούρτι με φρούτα.

Πρόσεχε τι πίνεις

Απόφυγε τα αναψυκτικά, τους χυμούς με ζάχαρη και τα αλκοολούχα ποτά που προσθέτουν κρυφές θερμίδες. Προτίμησε νερό, τσάι, ροφήματα βοτάνων και φρέσκους χυμούς.

Ενυδάτωσε το σώμα σου

Να πίνεις αρκετό νερό όλη μέρα, ακόμα και τον χειμώνα. Ροφήματα βοτάνων, σούπες και ζωμοί βοηθούν στην ενυδάτωση και μειώνουν την όρεξη.

Φρόντισε τον ύπνο σου

Κοιμήσου καλά και αρκετές ώρες. Ο καλός ύπνος ρυθμίζει τις ορμόνες της πείνας και μειώνει την κατανάλωση θερμίδων. Πήγαινε για ύπνο την ίδια ώρα, ρύθμισε τη θερμοκρασία του δωματίου και απόφυγε οθόνες πριν τον ύπνο.

