Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τάνια Μπρεάζου έσπευσε να βάλει τέλος στις φήμες που τη θέλουν να έχει δηλώσει συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Αφορμή στάθηκε λίστα που κυκλοφόρησε δημόσια και ανέφερε το όνομά της ανάμεσα σε καλλιτέχνες οι οποίοι φέρεται να κατέθεσαν συμμετοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να προκριθούν. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Μέσα από Instagram story, η τραγουδίστρια τόνισε πως δεν έχει αποστείλει ποτέ τραγούδι για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς δεν είχε στα χέρια της ένα κομμάτι που να θεωρεί πως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του θεσμού. Με χιουμοριστική διάθεση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Στείλτε μου κι εμένα το τραγούδι που υποτίθεται ότι έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω κι εγώ».

Στη συνέχεια, σε πιο έντονο ύφος, υπογράμμισε πως έχει επανειλημμένα δηλώσει δημόσια ότι δεν προχώρησε ποτέ σε συμμετοχή στη Eurovision, επισημαίνοντας παράλληλα την ενόχλησή της για τη διάδοση ανακριβών πληροφοριών. Όπως ανέφερε, ο λόγος που δεν δήλωσε συμμετοχή ήταν αποκλειστικά η απουσία του κατάλληλου τραγουδιού, κάνοντας λόγο για fake news που δημιουργούνται με μοναδικό στόχο τα clicks και τις προβολές.

