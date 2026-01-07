MadWalk 2025 highlights
Fashion 07.01.2026

3 cozy outfits για να υιοθετήσεις μέσα στον Ιανουάριο

clogs_outfit
Εύκολα outfits που ανταποκρίνονται στις χαμηλές θερμοκρασίες του Ιανουαρίου, με έμφαση στη διαχρονικότητα και τη λειτουργικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ιανουάριος είναι ήδη εδώ και, μαζί του, οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες της χρονιάς. Αυτή η περίοδος συχνά φέρνει στιλιστική κόπωση και την αίσθηση ότι η ντουλάπα δεν προσφέρει έμπνευση, παρότι είναι γεμάτη. Η ανάγκη για πρακτικά, ζεστά και ταυτόχρονα κομψά σύνολα γίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Η σύγχρονη χειμερινή μόδα εστιάζει σε διαχρονικά κομμάτια με καθαρές γραμμές και ποιοτικά υλικά, αφήνοντας πίσω τις γρήγορες τάσεις. Ο στόχος είναι τα outfits που λειτουργούν στην καθημερινότητα, προσφέρουν άνεση και δείχνουν προσεγμένα χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Παρακάτω ξεχωρίζουν τρεις ιδέες που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις του Ιανουαρίου.

loafers_outfit
https://www.instagram.com/fakerstrom/?hl=en

Διάβασε επίσης: 4 up-to-date σύνολα για να φορέσεις ξανά και ξανά τα flat παπούτσια σου αυτόν τον χειμώνα

Διακριτική κομψότητα

Ένα μακρυμάνικο φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση αποτελεί ιδανική λύση για τις χειμερινές μέρες που ζητούν κάτι διαφορετικό από το κλασικό τζιν. Η λιτή γραμμή και το διακριτικό άνοιγμα στον λαιμό χαρίζουν κομψότητα, ενώ τα μυτερά παπούτσια ενισχύουν τη θηλυκή αισθητική. Με σωστά επιλεγμένα αξεσουάρ, όπως μια oversized τσάντα και έντονα μεταλλικά κοσμήματα, το σύνολο αποκτά χαρακτήρα και ισορροπία.

jamuary_outfit
https://www.instagram.com/jen_wonders/#

Το κασκόλ σε νέα εκδοχή

Το κασκόλ φορεμένο ως headwrap επανέρχεται δυναμικά τον Ιανουάριο, συνδυάζοντας προστασία από το κρύο και στιλιστική άποψη. Φοριέται με ένα απλό παλτό και ζεστό πλεκτό, ενώ τα άνετα παντελόνια μέσα σε μυτερές μπότες δημιουργούν μια κομψή, σύγχρονη σιλουέτα. Η επιλογή ουδέτερων χρωμάτων διατηρεί το αποτέλεσμα καθαρό και σοφιστικέ.

outfit
https://www.instagram.com/lindatol_/?g=5#

Puffer jacket και jean παντελόνι

Ο πιο πρακτικός συνδυασμός του χειμώνα αποκτά νέο ενδιαφέρον μέσα από λεπτομέρειες. Ένα puffer με ιδιαίτερη υφή ή διακριτική λάμψη αναβαθμίζει το look, ενώ τα φαρδιά τζιν προσθέτουν άνεση και ανεπιτήδευτο στιλ. Ένα πλεκτό με V λαιμόκοψη, ένα απλό layered top και flat παπούτσια ολοκληρώνουν ένα σύνολο ιδανικό για τις κρύες ημέρες του Ιανουαρίου.

https://www.instagram.com/_jeanettemadsen_/?g=5#

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Δες κι αυτό…

 

Fashion fashion trends χειμώνας
