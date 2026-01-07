MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 07.01.2026

Οικονομική υπερδύναμη η pop – Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μουσικοί του 2025

Ο The Weeknd στην κορυφή της λίστας του Forbes, η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος και η Taylor Swift έχει 9 ψηφία κέρδη και καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το 2025 έκλεισε με μια σπάνια σύμπτωση για τη διεθνή μουσική βιομηχανία, πρωτοφανή ποσά από περιοδείες και πλατφόρμες, συμφωνίες καταλόγων που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και μια κατάταξη που αποτυπώνει με ακρίβεια το νέο οικονομικό μοντέλο της ποπ κουλτούρας. Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για τους πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς της χρονιάς, οι 25 κορυφαίοι καλλιτέχνες συγκέντρωσαν συνολικά 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, με διάμεσο εισόδημα τα 52 εκατομμύρια δολάρια και με 8 γυναίκες να συνυπάρχουν δίπλα σε 17 άνδρες στο τελικό σύνολο.

Στην κορυφή βρέθηκε ο The Weeknd, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά ως ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός του 2025. Καταλύτης ήταν η συμφωνία με την Lyric Capital για συμμετοχή στον υφιστάμενο κατάλογό του, μια συμφωνία που δεν περιγράφεται ως κλασική πώληση, καθώς ο μουσικός διατηρεί ποσοστό στις master ηχογραφήσεις του και δημιουργικό έλεγχο στη χρήση τους, ενώ δεν περιλαμβάνονται μελλοντικές ηχογραφήσεις.

Το Forbes εκτιμά ότι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα από τη συμφωνία αυτή ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η περιοδεία «After Hours Til Dawn Tour» ξεπέρασε συνολικά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, ενώ μόνο μέσα στο 2025 ο καλλιτέχνης εκτιμάται ότι αποκόμισε κέρδη 77 εκατομμυρίων δολαρίων από περισσότερες από 40 εμφανίσεις.

www.instagram.com/taylorswift

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης η Taylor Swift, η οποία συνέχισε να μετατρέπει τη δισκογραφία της σε μηχανή υψηλών αποδόσεων. Το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων για το 2025, ενώ μια συμφωνία με το Disney Plus για την καταγραφή της τελευταίας συναυλίας της περιοδείας «The Eras Tour» και ένα ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων από τα παρασκήνια, εκτιμάται ότι απέφεραν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια.

https://www.instagram.com/beyonce/

Η τρίτη θέση ανήκει στην Beyoncé η οποία μπήκε πλέον στο κλαμπ των δισεκατομυριούχων. Η περιοδεία «Cowboy Carter Tour» απέφερε 407.6 εκατομμύρια δολάρια.

https://www.instagram.com/sza/

Κομβικό ρόλο στη λίστα έχει και ο Kendrick Lamar, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά με την εμφάνισή του στο Super Bowl πριν περάσει σε στην «Grand National Tour, την περιοδεία υψηλών εισπράξεων μαζί με την SZA. Οι Coldplay και η Shakira συνέχισαν να αποδεικνύουν την εμπορική τους ισχύ.

https://www.instagram.com/coldplay/

Η κατάταξη του Forbes για τους πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς του 2025 έχει ως εξής, με τα ποσά να αφορούν εκτιμώμενα έσοδα μέσα στη χρονιά:

  1. The Weeknd 298 εκατομμύρια δολάρια
  2. Taylor Swift 202 εκατομμύρια δολάρια
  3. Beyoncé 148 εκατομμύρια δολάρια
  4. Kendrick Lamar 109 εκατομμύρια δολάρια
  5. Coldplay 105 εκατομμύρια δολάρια
  6. Shakira 105 εκατομμύρια δολάρια
  7. Aubrey Drake Graham ως Drake 78 εκατομμύρια δολάρια
  8. Chris Brown 74 εκατομμύρια δολάρια
  9. Zach Bryan 70 εκατομμύρια δολάρια
  10. Bad Bunny 66 εκατομμύρια δολάρια
  11. Post Malone 62 εκατομμύρια δολάρια
  12. Ed Sheeran 60 εκατομμύρια δολάρια
  13. Tyler The Creator 53 εκατομμύρια δολάρια
  14. Metallica 53 εκατομμύρια δολάρια
  15. Lady Gaga 52 εκατομμύρια δολάρια
  16. Billie Eilish 52 εκατομμύρια δολάρια
  17. Imagine Dragons 48 εκατομμύρια δολάρια
  18. Dua Lipa 44 εκατομμύρια δολάρια
  19. Linkin Park 36 εκατομμύρια δολάρια
  20. Solána Imani Rowe ως SZA 34 εκατομμύρια δολάρια
  21. Morgan Wallen 33 εκατομμύρια δολάρια
  22. Bruno Mars 31 εκατομμύρια δολάρια
  23. Sabrina Carpenter 29 εκατομμύρια δολάρια
  24. Andrea Bocelli 25 εκατομμύρια δολάρια
  25. Iron Maiden 25 εκατομμύρια δολάρια
Το 2025 επιβράβευσε τους καλλιτέχνες που μπορούν να συνδυάσουν μεγάλα live γεγονότα, έξυπνη εκμετάλλευση καταλόγων και συμφωνίες περιεχομένου που μεταφέρουν τη μουσική από τη σκηνή στις πλατφόρμες. Και, όπως δείχνει η κορυφή της κατάταξης, η απόσταση ανάμεσα στην επιτυχία και στη διαχρονική οικονομική ισχύ κρίνεται πλέον όχι μόνο στις κυκλοφορίες, αλλά και στον έλεγχο των δικαιωμάτων και της αφήγησης γύρω από το ίδιο το έργο.

