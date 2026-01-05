Το Netflix έδωσε άκυρο στο νέο projet των αδελφών Duffer μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του Stranger Things

Η ολοκλήρωση της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things σηματοδοτεί το τέλος ενός από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια στην ιστορία του Netflix. Με σχεδόν 60 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες από την πρεμιέρα, η σειρά σημείωσε ρεκόρ για αγγλόφωνη παραγωγή στην πρώτη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία ενός φαινομένου που καθόρισε τη σύγχρονη πορεία της πλατφόρμας.

Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, τα νέα δεν είναι εξίσου θετικά για τους δημιουργούς της σειράς, τους αδελφούς Duffer, καθώς το Netflix αποφάσισε να μην προχωρήσει με την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος The Talisman των Stephen King και Peter Straub.

Το The Talisman και οι λόγοι της ακύρωσης

Το πρότζεκτ βρισκόταν για χρόνια σε στάδιο ανάπτυξης, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στην ενεργή παραγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά αντιμετώπισε δημιουργικές και παραγωγικές δυσκολίες, ενώ οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες του Netflix οδήγησαν στην τελική απόφαση ακύρωσης.

Οι ίδιοι οι αδελφοί Duffer παραδέχθηκαν ότι το The Talisman ήταν ένα απαιτητικό εγχείρημα. Το βιβλίο του King και του Straub είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν πολλές φορές, χωρίς επιτυχία, λόγω της πολυπλοκότητας του κόσμου του, της αφηγηματικής δομής και των υψηλών απαιτήσεων παραγωγής. Παρά την ακύρωση, η θέση τους στη βιομηχανία παραμένει ισχυρή και περιζήτητη. Μετά το φινάλε του Stranger Things, οι Duffer εμφανίζονται σε συζητήσεις για νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ, αλλά και πιθανές συνεργασίες εκτός τηλεόρασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο η βιομηχανία παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα βήματά τους.

Η ακύρωση του The Talisman εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Netflix, το οποίο πλέον εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό απέναντι σε υψηλού κόστους, μακροπρόθεσμα projects που δεν εξασφαλίζουν άμεση απόδοση. Ακόμη και δημιουργοί με αποδεδειγμένη επιτυχία, όπως οι Duffer, δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την νέα στρατηγική.

Το φινάλε του Stranger Things κλείνει έναν ιστορικό κύκλο για το Netflix και τους δημιουργούς του, αφήνοντας πίσω μια σειρά που καθόρισε την πορεία της πλατφόρμας την τελευταία δεκαετία. Το επόμενο μεγάλο βήμα των αδελφών Duffer παραμένει ανοιχτό ερώτημα, το οποίο παρακολουθεί στενά η διεθνής βιομηχανία τηλεόρασης και κινηματογράφου.

