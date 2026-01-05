MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 05.01.2026

Το Netflix έδωσε άκυρο στο νέο projet των αδελφών Duffer μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του Stranger Things

Το Netflix έδωσε άκυρο στο νέο projet των αδελφών Duffer μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του Stranger Things
Δημιουργικά και παραγωγικά εμπόδια φρενάρουν το «The Talisman»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ολοκλήρωση της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things σηματοδοτεί το τέλος ενός από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια στην ιστορία του Netflix. Με σχεδόν 60 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες από την πρεμιέρα, η σειρά σημείωσε ρεκόρ για αγγλόφωνη παραγωγή στην πρώτη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία ενός φαινομένου που καθόρισε τη σύγχρονη πορεία της πλατφόρμας.

Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, τα νέα δεν είναι εξίσου θετικά για τους δημιουργούς της σειράς, τους αδελφούς Duffer, καθώς το Netflix αποφάσισε να μην προχωρήσει με την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος The Talisman των Stephen King και Peter Straub.

stranger_things
https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

Το The Talisman και οι λόγοι της ακύρωσης

Το πρότζεκτ βρισκόταν για χρόνια σε στάδιο ανάπτυξης, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στην ενεργή παραγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά αντιμετώπισε δημιουργικές και παραγωγικές δυσκολίες, ενώ οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες του Netflix οδήγησαν στην τελική απόφαση ακύρωσης.

https://www.instagram.com/rossduffer/?hl=el

Οι ίδιοι οι αδελφοί Duffer παραδέχθηκαν ότι το The Talisman ήταν ένα απαιτητικό εγχείρημα. Το βιβλίο του King και του Straub είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν πολλές φορές, χωρίς επιτυχία, λόγω της πολυπλοκότητας του κόσμου του, της αφηγηματικής δομής και των υψηλών απαιτήσεων παραγωγής. Παρά την ακύρωση, η θέση τους στη βιομηχανία παραμένει ισχυρή και περιζήτητη. Μετά το φινάλε του Stranger Things, οι Duffer εμφανίζονται σε συζητήσεις για νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ, αλλά και πιθανές συνεργασίες εκτός τηλεόρασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο η βιομηχανία παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα βήματά τους.

Η ακύρωση του The Talisman εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Netflix, το οποίο πλέον εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό απέναντι σε υψηλού κόστους, μακροπρόθεσμα projects που δεν εξασφαλίζουν άμεση απόδοση. Ακόμη και δημιουργοί με αποδεδειγμένη επιτυχία, όπως οι Duffer, δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την νέα στρατηγική.

Το φινάλε του Stranger Things κλείνει έναν ιστορικό κύκλο για το Netflix και τους δημιουργούς του, αφήνοντας πίσω μια σειρά που καθόρισε την πορεία της πλατφόρμας την τελευταία δεκαετία. Το επόμενο μεγάλο βήμα των αδελφών Duffer παραμένει ανοιχτό ερώτημα, το οποίο παρακολουθεί στενά η διεθνής βιομηχανία τηλεόρασης και κινηματογράφου.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο τηλεφωνικός αριθμός του δεν είναι fake – Το creepy μήνυμα που ακούς αν τον καλέσεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Duffer brothers netflix Stranger Things
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ariana Grande: To φόρεμά της στα Critics Choice Awards ήταν ωδή στο old Hollywood

Ariana Grande: To φόρεμά της στα Critics Choice Awards ήταν ωδή στο old Hollywood

05.01.2026
Επόμενο
Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά

Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά

05.01.2026

Δες επίσης

Ο Ross και ο Matt Duffer αποκαλύπτουν τι συνέβη στην Eleven στο φινάλε του Stranger Things
Cinema

Ο Ross και ο Matt Duffer αποκαλύπτουν τι συνέβη στην Eleven στο φινάλε του Stranger Things

05.01.2026
Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie
Cinema

Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie

05.01.2026
Stranger Things: Τι ετοιμάζουν οι πρωταγωνιστές μετά το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Τι ετοιμάζουν οι πρωταγωνιστές μετά το φινάλε

05.01.2026
Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς
Cinema

Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς

05.01.2026
Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another
Cinema

Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

05.01.2026
Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου
Cinema

Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου

05.01.2026
Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney
Cinema

Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney

05.01.2026
Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026
Cinema

Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

04.01.2026
Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026
Cinema

Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος