Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK

Η αρχή του 2026 βρίσκει τα μέλη των TWICE, Nayeon, Momo, Jihyo και Tzuyu, να επιστρέφουν στον κόσμο της μόδας με ένα ιδιαίτερο project για το Victoria’s Secret PINK. Μετά την εμφάνισή τους στο runway της PINK στο φαντασμαγορικό Victoria’s Secret Fashion Show του 2025, η νέα καμπάνια επικεντρώνεται στη συλλογή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα παιχνίδι χρωμάτων, υφών και κομψών λεπτομερειών.

Η συλλογή συνδυάζει την αίσθηση του fun και της πολυτέλειας, με τα χρώματα να κυμαίνονται από έντονο κόκκινο και μαύρο μέχρι ζωηρό ροζ και μωβ, ενώ οι μικρές λεπτομέρειες, όπως ένα μεταλλικό καρδούλα ανάμεσα στα cups, προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη νότα. Το στιλ της καμπάνιας αναδεικνύει τη δυνατότητα layering, όπως η Tzuyu που φορούσε το νέο «Wink Lightly Lined Plunge Bra» πάνω από ένα cropped λευκό t-shirt, συνδυάζοντας casual διάθεση και κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret

Tzuyu και το νέο iconic bra

Η Tzuyu, που κέρδισε τις εντυπώσεις με το viral purple-pink Wear Everywhere Push-Up Bra στην πασαρέλα, γίνεται το πρόσωπο του νέου μοντέλου της PINK. Το μισά-επενδυμένο «Wink Lightly Lined Plunge Bra» προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην κάλυψη και τη διαφάνεια της δαντέλας, δημιουργώντας μια στιλιστική ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και την παιχνιδιάρικη διάθεση.

Momo και το διαχρονικό animal print

Η Momo κρατά το στοιχείο της πασαρέλας με μια πιο καθημερινή προσέγγιση: το cheetah print Pointelle Slip Dress στην απόχρωση Hushed Lilac Cherries αφήνει να φαίνεται η κορυφή του Wink Lightly Lined Balconette Bra σε Pink Tulip, φέρνοντας το catwalk στην καθημερινή ντουλάπα.

Nayeon και η παιχνιδιάρικη street αισθητική

Η Nayeon συνδυάζει το Pointelle Henley Cami σε Black Cherries print με ένα κόκκινο bra διακριτικά να φαίνεται και με graphic cherry sweatpants, δημιουργώντας ένα outfit που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και το statement στυλ.

Jihyo και η western διάθεση

Η Jihyo εισάγει western στοιχεία με fuzzy cowboy hat, denim jeans και ένα embroidered logo t-shirt, ενώ οι μικρές charms στο παντελόνι προσθέτουν λεπτομέρειες που κάνουν το σύνολο να ξεχωρίζει.

Η καμπάνια φέρνει την αίσθηση της μουσικής ενέργειας τωνTWICE στον κόσμο της μόδας, αναδεικνύοντας χρώματα, υφές και styling που παντρεύουν την κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση. Η συλλογή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου προσφέρει μια γκάμα επιλογών που ισορροπούν ανάμεσα στο statement και το καθημερινό look, δημιουργώντας outfits που μπορούν να εμπνεύσουν κάθε fashionista.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti

Δες κι αυτό…