08.01.2026

Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret

Η Hailey Bieber είναι το πρόσωπο της καμπάνιας της Victoria’s Secret και μαγνητίζει τα βλέμματα με ρομαντική διάθεση και iconic στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Hailey Bieber μπαίνει δυναμικά στο κλίμα του Αγίου Βαλεντίνου και αποδεικνύει ότι παραμένει ένα από τα πιο δυνατά πρόσωπα της μόδας, ακόμα και σε μια περίοδο που η προσωπική της ζωή έχει αλλάξει ριζικά.

Η Victoria’s Secret παρουσίασε τη συλλογή Valentine’s Day 2026 και επέλεξε το μοντέλο ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας «A Very VS Valentine’s». Μαζί της εμφανίζονται και τα top models Isabeli Fontana, Maty Fall Diba και Alexis Carrington, όμως τα βλέμματα στρέφονται ξεκάθαρα στη Bieber.

Στο video, η 29χρονη ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη φορώντας ένα αισθησιακό κόκκινο σετ που κινείται στα όρια του «less is more». Η συλλογή περιλαμβάνει ρομαντικά lingerie κομμάτια με καρδιές, σατέν πιτζάμες με παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά και νέα αρώματα της σειράς Very Sexy, που ενισχύουν το βελούδινο, σαγηνευτικό mood της καμπάνιας.

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία του brand: η Hailey Bieber κάθεται μέσα σε ένα συρτάρι, βάφοντας τα νύχια των ποδιών της, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στη θρυλική Gisele Bündchen και καμπάνια του 2001. Το παρελθόν και το παρόν της Victoria’s Secret συναντιούνται, με μια σύγχρονη ματιά.

Η Hailey Bieber δείχνει πως μπορεί να ισορροπεί άψογα ανάμεσα στον ρόλο της μητέρας και εκείνον του fashion icon. Και η νέα καμπάνια της Victoria’s Secret το αποδεικνύει με τον πιο κομψό και αισθησιακό τρόπο.

