Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια

H γνωστή ηθοποιός και ο επιχειρηματίας έχουν εδώ και αρκετό καιρό καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσουν σε διαζύγιο

Φαίνεται πως η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, βάζοντας τέλος στη σχέση τους μετά από 12 χρόνια κοινής διαδρομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η δημοσιογράφος Κάλλια Καρτσάκη μέσα από το Tlife, η γνωστή ηθοποιός και ο επιχειρηματίας έχουν εδώ και αρκετό καιρό καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσουν σε διαζύγιο. Παρότι ο γάμος τους ολοκληρώνεται, οι δυο τους διατηρούν μια καλή και πολιτισμένη σχέση, έχοντας ως βασική τους προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους, Αλίκη. Ο χωρισμός τους ήρθε έπειτα από ώριμες συζητήσεις και σε ήρεμο κλίμα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μακρόχρονη σχέση τους, αναφέροντας πως ήταν μαζί για 12 χρόνια και ότι η κόρη τους ήρθε στη ζωή τους έξι χρόνια αργότερα, έπειτα από προσπάθειες. Τόνιζε μάλιστα ότι η ζωή δεν ακολουθεί πάντα σχέδια, αλλά εξελίσσεται μέσα από επιλογές, συμβιβασμούς και αμοιβαία κατανόηση.

Είχε επίσης επισημάνει πως σε κάθε σχέση υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να κάνεις πίσω, αλλά και άλλες που προχωράς μπροστά, κάτι που όπως είχε πει αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ήταν καλεσμένη της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

