Celeb News 08.01.2026

Nicolas Maduro: Το outfit που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του

nicolas_maduro
Το απρόσμενο «Maduro Style» που κυριάρχησε στα social media, έγινε trend μέσα σε λίγες ώρες και χάρισε στη Nike τεράστια ώθηση στις πωλήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η είδηση της σύλληψης του Nicolas Maduro προκάλεσε παγκόσμιο σοκ από τη στιγμή που Αμερικανοί κομάντος φέρονται να εισέβαλαν στην κατοικία του και να τον συνέλαβαν. Ωστόσο, πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, μια απρόσμενη λεπτομέρεια ήταν αυτή που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση: το ντύσιμό του.

Η πρώτη φωτογραφία του Maduro, στην οποία εμφανίζεται να φορά γκρι φόρμα Nike Tech Fleece, έκανε μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου. Η εικόνα αυτή δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο της είδησης, αλλά μετατράπηκε σε viral φαινόμενο, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές trend στα social media και φέρνοντας απρόσμενα κέρδη στη Nike.

maduro
https://www.instagram.com/nicolasmaduro/

Διάβασε επίσης: Η Rihanna κλέβει τις εντυπώσεις με «καυτά» εσώρουχα για τον Άγιο Βαλεντίνο

Το hashtag #MaduroStyle άρχισε να ανεβαίνει ραγδαία σε πλατφόρμες όπως το X, το Instagram και το TikTok, με χρήστες να σχολιάζουν, να σατιρίζουν και να αναπαράγουν την εμφάνισή του. Σύμφωνα με αναφορές, καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της φωτογραφίας έπαιξε ο Donald Trump, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που τη δημοσίευσε πρώτος, δίνοντας τεράστια ώθηση στη δημοσιότητα.

Το σετ με το zip-up hoodie και το παντελόνι jogging έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες ώρες. Οι αναζητήσεις για τον όρο «Nike Tech» εκτοξεύτηκαν, με τα Google Trends να καταγράφουν απότομη άνοδο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βραζιλία. Παράλληλα, χρήστες κοινοποιούσαν screenshots με τις τιμές του προϊόντος, που κυμαίνονται περίπου από 140 έως 270 δολάρια, ανάλογα με την αγορά.

Ενδεικτικό της ζήτησης ήταν το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν εξαντλήθηκε γρήγορα στα online καταστήματα της εταιρείας, κυρίως σε μεγέθη XL και άνω, με πολλούς καταναλωτές να ενεργοποιούν ειδοποιήσεις για restock. Ακόμη και παρόμοια τεχνικά fleece είδαν άνοδο στις πωλήσεις, επωφελούμενα από το κύμα δημοσιότητας.


Φυσικά, δεν έλειψαν και τα memes, με χιουμοριστικά σχόλια να κατακλύζουν τα social. «Nike Tech Fleece: για γυμναστήριο, για δουλειές, για ομοσπονδιακή κράτηση», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ όροι όπως Maduro Fit και Maduro Grey έγιναν trend για όσους αναζητούσαν ακριβώς το ίδιο χρώμα και στυλ.

Έτσι, χωρίς καμία οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια, η Nike βρέθηκε να βλέπει τις πωλήσεις ενός και μόνο προϊόντος να εκτοξεύονται μέσα σε λίγες ώρες. Ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μια απρόβλεπτη, viral στιγμή μπορεί να επηρεάσει τη μόδα και την καταναλωτική συμπεριφορά με τρόπους που κανείς δεν θα μπορούσε να σχεδιάσει.

Διάβασε επίσης: H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion Nicolas Maduro Nike
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα ζευγάρια του Hollywood που απέδειξαν ότι το «για πάντα» υπάρχει

Τα ζευγάρια του Hollywood που απέδειξαν ότι το «για πάντα» υπάρχει

08.01.2026
Επόμενο
Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια

Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια

08.01.2026

Δες επίσης

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη
Celeb News

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

08.01.2026
Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Celeb News

Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

08.01.2026
Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret
Celeb News

Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret

08.01.2026
Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια
Celeb News

Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια

08.01.2026
Τα ζευγάρια του Hollywood που απέδειξαν ότι το «για πάντα» υπάρχει
Celeb World

Τα ζευγάρια του Hollywood που απέδειξαν ότι το «για πάντα» υπάρχει

08.01.2026
H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου
Celeb News

H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

07.01.2026
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ατύχημα
Celeb News

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ατύχημα

07.01.2026
Η Rihanna κλέβει τις εντυπώσεις με «καυτά» εσώρουχα για τον Άγιο Βαλεντίνο
Celeb News

Η Rihanna κλέβει τις εντυπώσεις με «καυτά» εσώρουχα για τον Άγιο Βαλεντίνο

07.01.2026
H Kristen Stewart εντυπωσιάζει με τολμηρό naked look στη Νέα Υόρκη
Celeb News

H Kristen Stewart εντυπωσιάζει με τολμηρό naked look στη Νέα Υόρκη

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Μπλόκο από το ΣτΕ στις ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε στελέχη των funds

Μπλόκο από το ΣτΕ στις ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε στελέχη των funds