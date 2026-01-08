Nicolas Maduro: Το outfit που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του

Το απρόσμενο «Maduro Style» που κυριάρχησε στα social media, έγινε trend μέσα σε λίγες ώρες και χάρισε στη Nike τεράστια ώθηση στις πωλήσεις

Η είδηση της σύλληψης του Nicolas Maduro προκάλεσε παγκόσμιο σοκ από τη στιγμή που Αμερικανοί κομάντος φέρονται να εισέβαλαν στην κατοικία του και να τον συνέλαβαν. Ωστόσο, πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, μια απρόσμενη λεπτομέρεια ήταν αυτή που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση: το ντύσιμό του.

Η πρώτη φωτογραφία του Maduro, στην οποία εμφανίζεται να φορά γκρι φόρμα Nike Tech Fleece, έκανε μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου. Η εικόνα αυτή δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο της είδησης, αλλά μετατράπηκε σε viral φαινόμενο, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές trend στα social media και φέρνοντας απρόσμενα κέρδη στη Nike.

Το hashtag #MaduroStyle άρχισε να ανεβαίνει ραγδαία σε πλατφόρμες όπως το X, το Instagram και το TikTok, με χρήστες να σχολιάζουν, να σατιρίζουν και να αναπαράγουν την εμφάνισή του. Σύμφωνα με αναφορές, καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της φωτογραφίας έπαιξε ο Donald Trump, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που τη δημοσίευσε πρώτος, δίνοντας τεράστια ώθηση στη δημοσιότητα.

Το σετ με το zip-up hoodie και το παντελόνι jogging έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες ώρες. Οι αναζητήσεις για τον όρο «Nike Tech» εκτοξεύτηκαν, με τα Google Trends να καταγράφουν απότομη άνοδο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βραζιλία. Παράλληλα, χρήστες κοινοποιούσαν screenshots με τις τιμές του προϊόντος, που κυμαίνονται περίπου από 140 έως 270 δολάρια, ανάλογα με την αγορά.

Ενδεικτικό της ζήτησης ήταν το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν εξαντλήθηκε γρήγορα στα online καταστήματα της εταιρείας, κυρίως σε μεγέθη XL και άνω, με πολλούς καταναλωτές να ενεργοποιούν ειδοποιήσεις για restock. Ακόμη και παρόμοια τεχνικά fleece είδαν άνοδο στις πωλήσεις, επωφελούμενα από το κύμα δημοσιότητας.



Φυσικά, δεν έλειψαν και τα memes, με χιουμοριστικά σχόλια να κατακλύζουν τα social. «Nike Tech Fleece: για γυμναστήριο, για δουλειές, για ομοσπονδιακή κράτηση», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ όροι όπως Maduro Fit και Maduro Grey έγιναν trend για όσους αναζητούσαν ακριβώς το ίδιο χρώμα και στυλ.

Έτσι, χωρίς καμία οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια, η Nike βρέθηκε να βλέπει τις πωλήσεις ενός και μόνο προϊόντος να εκτοξεύονται μέσα σε λίγες ώρες. Ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μια απρόβλεπτη, viral στιγμή μπορεί να επηρεάσει τη μόδα και την καταναλωτική συμπεριφορά με τρόπους που κανείς δεν θα μπορούσε να σχεδιάσει.

