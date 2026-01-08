Μουσικά Νέα 08.01.2026

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Tο νέο επίτευγμα που έκανε η καινούργια του επιτυχία

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Αντώνης Ρέμος χαρίζει ακόμα μία μεγάλη και συναρπαστική επιτυχία, τη «Δευτέρα», που από την πρώτη στιγμή έχει αγαπηθεί θερμά από το κοινό. Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από σχεδόν ένα μήνα, αποτελεί σταθερά ένα από τα πιο trending videos στο ελληνικό YouTube μετρώντας πάνω από 1 εκατομμύριο views και διατηρεί διαρκώς ανοδική πορεία.

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει στο Spotify όπου αυτή τη στιγμή μετρά πάνω από 700.000 streams, καθώς και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)
https://www.instagram.com/aremovic/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες καθήλωσε ακόμα και το γαλλικό τηλεοπτικό κοινό, όταν ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στο Παρίσι και έκανε on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα τραγουδώντας τη «Δευτέρα» στο πλατό της εκπομπής του, σε μία εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό και κολακευτικά σχόλια, αλλά και επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Antonis-Remos-Deutera

Διάβασε επίσης: Sicario – «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ νέα τραγούδια
