Celeb News 08.01.2026

Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών. Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες του, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που τον συνόδευε επί δεκαετίες.

Ο «πατριάρχης» της πρωινής ζώνης υπέστη βαρύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό, όπου οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά συγκίνηση.

Το μέρος και η ώρα της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη

Από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 8/1, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να του απευθύνει το τελευταίο αντίο. Εκεί βρέθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι, συνεργάτες, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, ενώ αρκετοί επέλεξαν να τιμήσουν τη μνήμη του με στεφάνια.

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»

Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον Γιάννη Λάτσιο, καθώς και οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και την ελληνική τηλεόραση.


