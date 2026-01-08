Masterchef 2026: Στον αέρα το επίσημο trailer με την ημερομηνία πρεμιέρας

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επιστρέφουν δυναμικά για να αναλάβουν ξανά τον ρόλο των κριτών

Το MasterChef ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του STAR, με έναν ολοκαίνουργιο κύκλο και τους τρεις αγαπημένους σεφ να παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους.

Το απόγευμα της Τετάρτης έγινε γνωστό πότε θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του δημοφιλούς μαγειρικού διαγωνισμού. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επιστρέφουν δυναμικά για να αναλάβουν ξανά τον ρόλο των κριτών, παρουσιάζοντας τη 10η σεζόν του MasterChef, η οποία αναμένεται να είναι και η πιο απαιτητική μέχρι σήμερα.

Στο νέο τρέιλερ του παιχνιδιού, γίνεται μια σύντομη αναδρομή σε προηγούμενες τηλεοπτικές στιγμές του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα προβάλλονται σκηνές από όσα πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό στο πρώτο επεισόδιο.Έτσι, το MasterChef κάνει επίσημα την επιστροφή του στο πρόγραμμα του STAR την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, δίνοντας ξανά ραντεβού με τους φίλους της μαγειρικής.

