Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

Σε νοσηλευτικό ίδρυμα νοσηλεύεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου καθώς όπως μετέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό», η γνωστή καλλιτέχνιδα βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με φίλους, όταν παρουσίασε ξαφνική έντονη αδιαθεσία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα της έπεσαν στο 82, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Ο θεράπων ιατρός της έκρινε απαραίτητη την άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στενή φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, καθησυχάζοντας το κοινό και επισημαίνοντας πως μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της.

«Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Η Ζωζώ, πιστή και στο όνομά της, αποδεικνύει ότι έχει διπλή δύναμη ζωής και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

