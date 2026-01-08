Celeb News 08.01.2026

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

Ο θεράπων ιατρός της έκρινε απαραίτητη την άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε νοσηλευτικό ίδρυμα νοσηλεύεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου καθώς όπως μετέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό», η γνωστή καλλιτέχνιδα βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με φίλους, όταν παρουσίασε ξαφνική έντονη αδιαθεσία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα της έπεσαν στο 82, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Ο θεράπων ιατρός της έκρινε απαραίτητη την άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στενή φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, καθησυχάζοντας το κοινό και επισημαίνοντας πως μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Η Ζωζώ, πιστή και στο όνομά της, αποδεικνύει ότι έχει διπλή δύναμη ζωής και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

