Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στο «Πρωινό» μετά το ατύχημά του – Τι είπε για την υγεία του

Στην καθημερινότητά του και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας, μετά το ατύχημα που είχε στο σπίτι του και οδήγησε στη μεταφορά του στο Ασκληπείο Βούλας.

Ο γνωστός παρουσιαστής, εμφανώς συγκινημένος, θέλησε να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, αλλά και προς το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου που τον φρόντισε.

Μιλώντας στον «αέρα», ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως, παρά την αρνητική πλευρά που συχνά εμφανίζουν τα social media, σε στιγμές δυσκολίας αποδεικνύεται ότι η πλειονότητα του κόσμου δείχνει ανθρώπινο πρόσωπο και αλληλεγγύη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κάποιος περνά ένα πρόβλημα υγείας – μικρό ή μεγάλο – οι περισσότεροι στέκονται δίπλα του, γεγονός που τον γέμισε αισιοδοξία.

Αναφερόμενος στο ατύχημά του, αποκάλυψε ότι η πτώση του προκάλεσε σοβαρό χτύπημα στη σπονδυλική του στήλη, καθώς και έναν ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη. Όπως εξήγησε, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και νιώθει ακόμη ζαλάδα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το σημαντικότερο αγαθό για κάθε άνθρωπο είναι η υγεία.

