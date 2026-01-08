Fashion 08.01.2026

Αυτό είναι το παντελόνι που έχει κάνει τα it-girls να ξεχάσουν τα jeans

low_rised_jeans
Τα low-rise παντελόνια συνδυάζουν στυλ και άνεση, αναβαθμίζοντας τόσο casual όσο και πιο επίσημα outfits
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ένα τζιν και ένα όμορφο top ήταν η απόλυτη επιλογή για κάθε έξοδο, η φετινή σεζόν αλλάζει τους κανόνες. Τα low-rise παντελόνια αναδεικνύονται ως η νέα τάση, προσφέροντας μια κομψή και διαφορετική εναλλακτική στα κλασικά τζιν. Η χαμηλή μέση δίνει μια σαγηνευτική νότα σε ένα πιο «σοβαρό» ή buttoned-up outfit, δημιουργώντας ενδιαφέρουσα αντίθεση και δυναμικό στιλ.

Η ποικιλία στα σχέδια των low-rise παντελονιών είναι μεγάλη. Τα στενά παντελόνια αναδεικνύουν τις καμπύλες και προσφέρουν αυτοπεποίθηση, ενώ τα πιο χαλαρά και relaxed fits δίνουν μια αβίαστη και μοντέρνα εμφάνιση για καθημερινές στιγμές. Ο συνδυασμός με τα κατάλληλα παπούτσια μπορεί να αναβαθμίσει κάθε look: από ψηλά τακούνια για πιο κομψές εμφανίσεις μέχρι sneakers για casual, αλλά πάντα στιλάτο αποτέλεσμα.

low_rised_panteloni
https://www.instagram.com/mie_juel/

Διάβασε επίσης: Pony-hair: Αυτό είναι το print που λατρεύουν τα it-girls σε κάθε γωνιά του κόσμου

Η υιοθέτηση των low-rise παντελονιών φέρνει φρεσκάδα στην γκαρνταρόμπα, επιτρέποντας νέους συνδυασμούς με cropped tops, πουκάμισα ή λεπτά πουλόβερ. Η έμφαση στη μέση και η ισορροπία ανάμεσα στο fitted και στο relaxed fit δημιουργούν δυναμικά και ενδιαφέροντα outfits για κάθε περίσταση, από πρωινές εμφανίσεις μέχρι after-hours εξόδους.

elsa_hosk
https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=el

Η τάση των low-rise παντελονιών μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις πιο κομψές εναλλακτικές των τελευταίων χρόνων. Συνδυάζει άνεση και στιλ, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα παιχνιδιού με layers, αξεσουάρ και παπούτσια. Είναι ένας τρόπος να διαφοροποιηθούν τα κλασικά look και να προστεθεί μια νότα μοντέρνας πολυπλοκότητας σε κάθε εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Σύμφωνα με το Pinterest, αυτά τα fashion trends θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ντουλάπα σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends outfit
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο νούμερο 1 τρόπος για να καταλάβεις αν ο σύντροφός σου χρησιμοποιεί εφαρμογή γνωριμιών

Ο νούμερο 1 τρόπος για να καταλάβεις αν ο σύντροφός σου χρησιμοποιεί εφαρμογή γνωριμιών

08.01.2026
Επόμενο
Πράσινο φως για το sequel του The Housemaid με τη Sydney Sweeney

Πράσινο φως για το sequel του The Housemaid με τη Sydney Sweeney

08.01.2026

Δες επίσης

Ο νούμερο 1 τρόπος για να καταλάβεις αν ο σύντροφός σου χρησιμοποιεί εφαρμογή γνωριμιών
Life

Ο νούμερο 1 τρόπος για να καταλάβεις αν ο σύντροφός σου χρησιμοποιεί εφαρμογή γνωριμιών

08.01.2026
Τα πιο σαγηνευτικά ανδρικά αρώματα για τον χειμώνα
Beauty

Τα πιο σαγηνευτικά ανδρικά αρώματα για τον χειμώνα

08.01.2026
Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές
Life

Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές

08.01.2026
Ερωτευμένα με τα μαγειρική: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα masterchefs
Life

Ερωτευμένα με τα μαγειρική: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα masterchefs

08.01.2026
Κι όμως υπάρχουν: Αυτές είναι οι τροφές που σε χορταίνουν και σε αδυνατίζουν ταυτόχρονα
Life

Κι όμως υπάρχουν: Αυτές είναι οι τροφές που σε χορταίνουν και σε αδυνατίζουν ταυτόχρονα

08.01.2026
Πώς να καθαρίσεις σωστά τον καναπέ σου
Life

Πώς να καθαρίσεις σωστά τον καναπέ σου

08.01.2026
Θες οι κρέπες σου να γίνουν viral; Φτιάξε αλμυρό mille-crêpe
Food

Θες οι κρέπες σου να γίνουν viral; Φτιάξε αλμυρό mille-crêpe

08.01.2026
5 tricks για να μην τσαλακώνονται καθόλου τα ρούχα σου στη βαλίτσα
Life

5 tricks για να μην τσαλακώνονται καθόλου τα ρούχα σου στη βαλίτσα

07.01.2026
Αυτό είναι το φρούτο με την περισσότερη πρωτεΐνη
Food

Αυτό είναι το φρούτο με την περισσότερη πρωτεΐνη

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Μπλόκο από το ΣτΕ στις ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε στελέχη των funds

Μπλόκο από το ΣτΕ στις ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε στελέχη των funds