Υγεία 09.01.2026

Απίστευτο! Ένα στα έξι παιδιά στη χώρα μας αυτοτραυματίζεται – Tι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Τα στοιχεία σοκάρουν: 1 στους 6 νέους στην Ελλάδα έχει δοκιμάσει να αυτοτραυματιστεί, ενώ το 55% των εφήβων δηλώνει ότι ζει με έντονο άγχος και πίεση.
Mad.gr

Σε μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της «αόρατης» κρίσης στην ψυχική υγεία των νέων προχωρά το Υπουργείο Υγείας, παρουσιάζοντας τη νέα Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

Με φόντο τα ανησυχητικά στοιχεία έρευνας της MARC, που δείχνουν ότι το 43% των νέων βιώνει συστηματικά θλίψη και το 17% έχει πειραματιστεί με τον αυτοτραυματισμό, το πρόγραμμα εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων έως τη λειτουργία εξειδικευμένου Πρότυπου Κέντρου για εφήβους και νέους ενήλικες, η δράση στοχεύει να σπάσει τη σιωπή και να προσφέρει ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας σε κάθε οικογένεια που το έχει ανάγκη.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Το Υπουργείο Υγείας απαντά με μια νέα Εθνική Δράση για την Ψυχική Υγεία Παιδιού και Οικογένειας, φέρνοντας δωρεάν στήριξη εκεί που υπάρχει ανάγκη: ✅ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Γονέων: Δωρεάν συμβουλευτική για πάνω από 500 οικογένειες ήδη. ✅ Πρότυπο Κέντρο για Νέους (17-24 ετών): Εξειδικευμένη βοήθεια (διά ζώσης & εξ αποστάσεως) για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού.

Χρειάζεσαι βοήθεια ή πληροφορίες; Επικοινώνησε καθημερινά (9:00 – 21:00) στα τηλέφωνα: 2107462290 & 2107462281.

#ΨυχικήΥγεία #Υγεία #Νεολαία #Οικογένεια #ΥπουργείοΥγείας #MentalHealthMatters #StopSelfHarm

Φωτο: pixabay.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK

Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK

09.01.2026
Επόμενο
Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν

Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν

09.01.2026

Δες επίσης

Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν
Beauty

Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν

09.01.2026
Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK
Fashion

Οι TWICE πρωταγωνιστούν στην πιο ρομαντική καμπάνια της Victoria’s Secret PINK

09.01.2026
5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»
Fashion

5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

09.01.2026
Φοβερά και ανυποχώρητα: Τα 4 ζώδια που πάντα παίρνουν αυτό που θέλουν
Life

Φοβερά και ανυποχώρητα: Τα 4 ζώδια που πάντα παίρνουν αυτό που θέλουν

09.01.2026
Η 5λεπτη άσκηση που μπορεί να μειώσει το ροχαλητό και να σώσει τον ύπνο σου
Life

Η 5λεπτη άσκηση που μπορεί να μειώσει το ροχαλητό και να σώσει τον ύπνο σου

08.01.2026
Αυτός ο νέος κανόνας θα αλλάξει τα ταξίδια με αεροπλάνο για πάντα
Life

Αυτός ο νέος κανόνας θα αλλάξει τα ταξίδια με αεροπλάνο για πάντα

08.01.2026
Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της
Fitness

Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της

08.01.2026
Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα
Food

Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα

08.01.2026
Αυτή η σπιτική κρέμα για τον καφέ σου θα σε κάνει να μην παραγγείλεις ποτέ απ’ έξω
Food

Αυτή η σπιτική κρέμα για τον καφέ σου θα σε κάνει να μην παραγγείλεις ποτέ απ’ έξω

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας