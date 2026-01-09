Απίστευτο! Ένα στα έξι παιδιά στη χώρα μας αυτοτραυματίζεται – Tι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Τα στοιχεία σοκάρουν: 1 στους 6 νέους στην Ελλάδα έχει δοκιμάσει να αυτοτραυματιστεί, ενώ το 55% των εφήβων δηλώνει ότι ζει με έντονο άγχος και πίεση.

Σε μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της «αόρατης» κρίσης στην ψυχική υγεία των νέων προχωρά το Υπουργείο Υγείας, παρουσιάζοντας τη νέα Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

Με φόντο τα ανησυχητικά στοιχεία έρευνας της MARC, που δείχνουν ότι το 43% των νέων βιώνει συστηματικά θλίψη και το 17% έχει πειραματιστεί με τον αυτοτραυματισμό, το πρόγραμμα εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων έως τη λειτουργία εξειδικευμένου Πρότυπου Κέντρου για εφήβους και νέους ενήλικες, η δράση στοχεύει να σπάσει τη σιωπή και να προσφέρει ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας σε κάθε οικογένεια που το έχει ανάγκη.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Το Υπουργείο Υγείας απαντά με μια νέα Εθνική Δράση για την Ψυχική Υγεία Παιδιού και Οικογένειας, φέρνοντας δωρεάν στήριξη εκεί που υπάρχει ανάγκη: ✅ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Γονέων: Δωρεάν συμβουλευτική για πάνω από 500 οικογένειες ήδη. ✅ Πρότυπο Κέντρο για Νέους (17-24 ετών): Εξειδικευμένη βοήθεια (διά ζώσης & εξ αποστάσεως) για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού.

Χρειάζεσαι βοήθεια ή πληροφορίες; Επικοινώνησε καθημερινά (9:00 – 21:00) στα τηλέφωνα: 2107462290 & 2107462281.

#ΨυχικήΥγεία #Υγεία #Νεολαία #Οικογένεια #ΥπουργείοΥγείας #MentalHealthMatters #StopSelfHarm

Φωτο: pixabay.gr