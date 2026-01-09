Beauty 09.01.2026

Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν

nixia_taseis
Από απαλά, ζεστά χρώματα έως γραμμικά και καρό μοτίβα, οι νέες τάσεις συνδυάζουν δημιουργικότητα και διακριτική πολυτέλεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026, τα νύχια μετατρέπονται σε σημείο κομψής έκφρασης, συνδυάζοντας διακριτική πολυτέλεια με δημιουργικότητα. Η νέα εποχή της περιποίησης εστιάζει σε λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν, χρώματα που δίνουν βάθος και σχέδια που ισορροπούν ανάμεσα στην απλότητα και την πρωτοτυπία. Από απαλά, φυσικά χρώματα μέχρι γραμμές και μοτίβα που παίζουν με το φως, οι επιλογές φέρνουν μια φρέσκια, μοντέρνα διάσταση στη φροντίδα των νυχιών, αναδεικνύοντας τα χέρια σαν αξεσουάρ υψηλής αισθητικής.

Η χρονιά φέρνει μανικιούρ που συνδυάζουν ζεστασιά, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική. Οι τάσεις του 2026 αποτυπώνουν ένα παιχνίδι αντίθεσης και υφής, από απαλή φυσική βάση μέχρι βαθιές, έντονες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα διακριτικό και εντυπωσιακό. Κάθε επιλογή νυχιών μετατρέπεται σε ένα μικρό statement, ικανό να ολοκληρώσει κάθε εμφάνιση με λεπτομέρεια και φινέτσα.

cloud_dancer_nixia
https://www.instagram.com/leahnail.08/

Bambi print

Έμπνευση από το τρίχωμα ενός ελαφιού: απαλή βάση σε καφέ, καπουτσίνο ή μπεζ, με μικρές, κρεμ στιγμές που δημιουργούν φυσικό και διακριτικό αποτέλεσμα. Η αίσθηση υφής προσφέρει ζεστασιά και κομψότητα, αποφεύγοντας τις υπερβολές των έντονων animal prints.

bambi_nails
https://www.instagram.com/corrinnabianca/

Παγωμένα raspberry

Ένα βαθύ κόκκινο βατόμουρο με σατινέ φινίρισμα, σαν λεπτή στρώση παγωμένου χρώματος. Η απόχρωση αιχμαλωτίζει το φως με κομψό τρόπο, συνδυάζοντας θηλυκότητα και διακριτική πολυτέλεια. Η τάση αναδεικνύει τα νύχια σαν μικρά, πολύτιμα στολίδια.

raspberry_nixia
https://www.instagram.com/amberjhnails/

Barecode

Σύγχρονο και minimal, με ουδέτερη βάση και λεπτές οριζόντιες γραμμές που θυμίζουν abstract barcode. Το παιχνίδι φωτός και σκιάς δημιουργεί ένα futuristic αποτέλεσμα, ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν διακριτική πολυπλοκότητα και πρωτοτυπία.

barecode_nixia
https://www.instagram.com/omunail.studio/

Καρό νύχια

Το κλασικό καρό μεταφέρεται στα νύχια, με διασταυρούμενες γραμμές και αντίθετες αποχρώσεις που δημιουργούν ζεστά και κομψά μοτίβα. Η παλέτα ποικίλλει από μπεζ και μπορντό μέχρι λιλά και blue jean, επιτρέποντας εξατομίκευση και μοναδικότητα σε κάθε χέρι.

karo_nixia
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

