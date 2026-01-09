Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ

Η Disney ανακοίνωσε τους βασικούς πρωταγωνιστές της live action κινηματογραφικής μεταφοράς της ταινίας «Ραπουνζέλ», βασισμένης στο κλασικό animation του 2010 που θεωρείται πλέον σύγχρονο ορόσημο της Disney. Τον ρόλο της Ραπουνζέλ αναλαμβάνει η ανερχόμενη Αυστραλή ηθοποιός Teagan Croft, ενώ τον ρόλο του Flynn Rider θα ενσαρκώσει ο Milo Manheim, γνωστός από το μουσικό κινηματογραφικό σύμπαν «Zombies» του Disney Channel.;

Η Teagan Croft καλείται να δώσει ζωή στη Ραπουνζέλ, τη θαρραλέα και περίεργη νεαρή γυναίκα με τα μαγικά μαλλιά που ονειρεύεται έναν κόσμο έξω από τον πύργο όπου είναι φυλακισμένη. Στο πλευρό της, ο Milo Manheim υποδύεται τον Flynn Rider, έναν γοητευτικό και αλαζονικό φυγά κλέφτη, ο οποίος γίνεται απρόσμενος σύμμαχός της στην αναζήτηση της ελευθερίας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Michael Gracey, δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες μουσικές παραγωγές όπως οι ταινίες «The Greatest Showman» και «Better Man». Η νέα «Ραπουνζέλ» διατηρεί έντονο το μουσικό στοιχείο που χαρακτήρισε το animation, με στόχο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ίδια αίσθηση θεάματος και συναισθηματικής έντασης. Το σενάριο υπογράφει η Jennifer Kaytin Robinson, γνωστή από τις ταινίες «Do Revenge» και «Thor Love and Thunder».

Η επιλογή των πρωταγωνιστών προέκυψε έπειτα από εκτενή και ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία αναζήτησης, η οποία περιλάμβανε δοκιμαστικά σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ρόλοι της Ραπουνζέλ και του Flynn Rider θεωρούνται καθοριστικοί για την πορεία των δύο ηθοποιών. Οι live action παραγωγές της Disney έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιες εισπρακτικές επιτυχίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταινία «Lilo and Stitch», η οποία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Ωστόσο, η επιτυχία συνοδεύεται και από αυξημένη κριτική, καθώς το κοινό διατηρεί έντονη συναισθηματική σύνδεση με το αρχικό έργο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 591 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και είχε οδηγήσει στη δημιουργία επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς στο Disney Channel. Τους ρόλους της Ραπουνζέλ και του Flynn Rider είχαν ντουμπλάρει στο animation η Mandy Moore και ο Zachary Levi, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία της αρχικής ταινίας.

Η Teagan Croft είναι περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της Raven στη σειρά «Titans», η οποία προβλήθηκε από το 2018 έως το 2023 αρχικά στην πλατφόρμα DC Universe και στη συνέχεια στο HBO Max. Επιπλέον, πρωταγωνίστησε στην αυστραλιανή ταινία «True Spirit», όπου υποδύθηκε την Jessica Watson, τη νεαρή ιστιοπλόο που επιχείρησε τον περίπλου της Γης μόνη της, ταινία που προβλήθηκε στο Netflix το 2023. Ο Milo Manheim, γιος της ηθοποιού Camryn Manheim, ξεχώρισε μέσα από τα 4 φιλμ της σειράς «Zombies», όπου ανέδειξε τις μουσικές και ερμηνευτικές του ικανότητες. Παράλληλα, συμμετείχε στη σειρά «School Spirits» και ενσάρκωσε τον Seymour σε αναβίωση του μιούζικαλ «Little Shop of Horrors».

Τον ρόλο της Mother Gothel, της εμβληματικής ανταγωνίστριας της Ραπουνζέλ, η Disney αναμένεται να τον ανακοινώσει σε επόμενο στάδιο, ενώ στο παρελθόν είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της Scarlett Johansson. Η νέα «Ραπουνζέλ» φιλοδοξεί να τιμήσει την κληρονομιά του πρωτότυπου έργου και να συστηθεί δυναμικά σε μια νέα γενιά θεατών.

