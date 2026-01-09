Screen News 09.01.2026

Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ

Η Teagan Croft και ο Milo Manheim αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους στην πολυαναμενόμενη παραγωγή της Walt Disney
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Disney ανακοίνωσε τους βασικούς πρωταγωνιστές της live action κινηματογραφικής μεταφοράς της ταινίας «Ραπουνζέλ», βασισμένης στο κλασικό animation του 2010 που θεωρείται πλέον σύγχρονο ορόσημο της Disney. Τον ρόλο της Ραπουνζέλ αναλαμβάνει η ανερχόμενη Αυστραλή ηθοποιός Teagan Croft, ενώ τον ρόλο του Flynn Rider θα ενσαρκώσει ο Milo Manheim, γνωστός από το μουσικό κινηματογραφικό σύμπαν «Zombies» του Disney Channel.;

Η Teagan Croft καλείται να δώσει ζωή στη Ραπουνζέλ, τη θαρραλέα και περίεργη νεαρή γυναίκα με τα μαγικά μαλλιά που ονειρεύεται έναν κόσμο έξω από τον πύργο όπου είναι φυλακισμένη. Στο πλευρό της, ο Milo Manheim υποδύεται τον Flynn Rider, έναν γοητευτικό και αλαζονικό φυγά κλέφτη, ο οποίος γίνεται απρόσμενος σύμμαχός της στην αναζήτηση της ελευθερίας.

www.instagram.com/teagancroft

Διάβασε επίσης: Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Michael Gracey, δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες μουσικές παραγωγές όπως οι ταινίες «The Greatest Showman» και «Better Man». Η νέα «Ραπουνζέλ» διατηρεί έντονο το μουσικό στοιχείο που χαρακτήρισε το animation, με στόχο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ίδια αίσθηση θεάματος και συναισθηματικής έντασης. Το σενάριο υπογράφει η Jennifer Kaytin Robinson, γνωστή από τις ταινίες «Do Revenge» και «Thor Love and Thunder».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιλογή των πρωταγωνιστών προέκυψε έπειτα από εκτενή και ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία αναζήτησης, η οποία περιλάμβανε δοκιμαστικά σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ρόλοι της Ραπουνζέλ και του Flynn Rider θεωρούνται καθοριστικοί για την πορεία των δύο ηθοποιών. Οι live action παραγωγές της Disney έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιες εισπρακτικές επιτυχίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταινία «Lilo and Stitch», η οποία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Ωστόσο, η επιτυχία συνοδεύεται και από αυξημένη κριτική, καθώς το κοινό διατηρεί έντονη συναισθηματική σύνδεση με το αρχικό έργο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 591 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και είχε οδηγήσει στη δημιουργία επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς στο Disney Channel. Τους ρόλους της Ραπουνζέλ και του Flynn Rider είχαν ντουμπλάρει στο animation η Mandy Moore και ο Zachary Levi, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία της αρχικής ταινίας.

www.instagram.com/teagancroft

Η Teagan Croft είναι περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της Raven στη σειρά «Titans», η οποία προβλήθηκε από το 2018 έως το 2023 αρχικά στην πλατφόρμα DC Universe και στη συνέχεια στο HBO Max. Επιπλέον, πρωταγωνίστησε στην αυστραλιανή ταινία «True Spirit», όπου υποδύθηκε την Jessica Watson, τη νεαρή ιστιοπλόο που επιχείρησε τον περίπλου της Γης μόνη της, ταινία που προβλήθηκε στο Netflix το 2023. Ο Milo Manheim, γιος της ηθοποιού Camryn Manheim, ξεχώρισε μέσα από τα 4 φιλμ της σειράς «Zombies», όπου ανέδειξε τις μουσικές και ερμηνευτικές του ικανότητες. Παράλληλα, συμμετείχε στη σειρά «School Spirits» και ενσάρκωσε τον Seymour σε αναβίωση του μιούζικαλ «Little Shop of Horrors».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον ρόλο της Mother Gothel, της εμβληματικής ανταγωνίστριας της Ραπουνζέλ, η Disney αναμένεται να τον ανακοινώσει σε επόμενο στάδιο, ενώ στο παρελθόν είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της Scarlett Johansson. Η νέα «Ραπουνζέλ» φιλοδοξεί να τιμήσει την κληρονομιά του πρωτότυπου έργου και να συστηθεί δυναμικά σε μια νέα γενιά θεατών.

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Disney Milo Manheim Teagan Croft Ραπουνζέλ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν

Τα 5 nail trends που θα σου χαρίσουν έμπνευση όλη τη χειμερινή σεζόν

09.01.2026

Δες επίσης

Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά
Cinema

Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

09.01.2026
Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ
Cinema

Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

09.01.2026
Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes
Cinema

Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes

08.01.2026
Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα
Cinema

Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα

08.01.2026
Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig
Cinema

Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig

08.01.2026
Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro
Cinema

Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro

08.01.2026
Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt
Cinema

Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt

08.01.2026
Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)
Cinema

Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)

08.01.2026
Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες
Cinema

Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας