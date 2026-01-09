Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»

Ο Χρήστος Πολίτης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της μεταπολεμικής ελληνικής σκηνής, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο ηθοποιός απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από 5 δεκαετίες στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι «My Way» του Φρανκ Σινάτρα.

Ο Χρήστος Πολίτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Δεκεμβρίου 1942 και το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Πιατουλάκης. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραστάσεις, έπαιξε σε 18 κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνίστησε σε 8 τηλεοπτικές σειρές, με πιο γνωστή τη μακρόχρονη παρουσία του στη σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε τη σεζόν 1965-1966 στον θίασο Γιάννη Φέρτη και Ξένιας Καλογεροπούλου, στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι». Ακολούθησε συνεργασία με τον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη και Νίκου Χατζίσκου, συμμετέχοντας στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» (1968) και «Τσάι και συμπάθεια» (1969). Στη συνέχεια εργάστηκε με το Θέατρο Κώστα Μουσούρη και το Εθνικό Θέατρο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αρχαία τραγωδία, ερμηνεύοντας ρόλους στις «Χοηφόρους – Ευμενίδες» του Αισχύλου και στον «Ιππόλυτο» του Ευριπίδη. Οι συγκεκριμένες παραστάσεις ταξίδεψαν και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διεθνών φεστιβάλ. Το 1974 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Απλού Θεάτρου, στο οποίο παρέμεινε έως το 1990. Ο θίασος είχε ως βασικό στόχο τη θεατρική αποκέντρωση, αρχικά μέσα από περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα και, από το 1982, με τη δημιουργία μόνιμης θεατρικής στέγης στην Καλλιθέα, εκτός του κεντρικού θεατρικού πυρήνα της Αθήνας. Το Απλό Θέατρο ανέβασε έργα ρεπερτορίου σημαντικών συγγραφέων, όπως οι Άρθουρ Μίλερ, Τενεσί Ουίλιαμς, Όλιβερ Γκόλντσμιθ και Λούλα Αναγνωστάκη, ενώ ήταν ο χώρος που σύστησε για πρώτη φορά στο ευρύ ελληνικό κοινό τα έργα του Τζο Όρτον. Παράλληλα με τη δράση του στο Απλό Θέατρο, συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες και θιάσους του ελληνικού θεάτρου, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Αλέξης Μινωτής, ο Αλέξης Σολομός, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και το Άρμα Θέσπιδος. Μετά την αποχώρησή του από το Απλό Θέατρο, συνέχισε τη συνεργασία του με το Εθνικό Θέατρο και διάφορους θιάσους του ελεύθερου θεάτρου.

Στον χώρο του αρχαίου δράματος επανήλθε το 1986, συμμετέχοντας στον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» του Σοφοκλή στο πλευρό του Αλέξη Μινωτή, ενώ το 1992 έλαβε μέρος στην «Αντιγόνη» του ίδιου συγγραφέα. Η τελευταία του θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1997-1998 στο έργο «Το λιοντάρι του χειμώνα» του Τζέιμς Γκόλντμαν. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1968 με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Λεωφόρος του μίσους» του Νίκου Φώσκολου. Το 1969 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών», ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17». Στη συνέχεια συνεργάστηκε κυρίως με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις. Μετά από πολυετή απουσία, επέστρεψε στον κινηματογράφο το 2022, συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Η τηλεοπτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1973 με τη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, η «Βασίλισσα Αμαλία» (1975), όπου συμπρωταγωνίστησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, καθώς και η σειρά «Αφροδίτη» (1977) με τη Νόρα Βαλσάμη. Το 1991 επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», όπου ενσάρκωσε τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» για 14 συνεχόμενα χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005, ρόλο που τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό. Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραγωγές για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και σε δύο παραγωγές βίντεο στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τη δεκαετία του 1990 δίδαξε για δύο χρόνια στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη.

Παράλληλα, είχε και περιορισμένη ενασχόληση με την πολιτική. Το 1998 εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου, από τη θέση αυτή όμως αποχώρησε σύντομα. Επίσης, είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης στις βουλευτικές εκλογές του 1996.

Η Λίνα Μενδώνη για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Χρίστου Πολίτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρίστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ο Χρίστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρίστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη. Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

