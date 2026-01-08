Beauty 08.01.2026

Cloud blush: Το μυστικό για διακριτικό και αέρινο χρώμα στα μάγουλα

kokkino_rouz
Από τις gel-to-powder υφές μέχρι τις baked πούδρες, το cloud blush φέρνει χρώμα και φρεσκάδα στα μάγουλα με ένα αέρινο, soft-focus φινίρισμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι μέρες του dewy, υπερλαμπερού μακιγιάζ μπορεί να πλησιάζουν στο τέλος τους. Παρά το γεγονός ότι οι ενυδατικές και απαλές υφές παραμένουν δημοφιλείς, οι τελευταίες συλλογές δείχνουν μια στροφή προς προϊόντα σε μορφή πούδρας: από face powder έως blush. Οι εταιρείες καλλυντικών φαίνεται να απαντούν στις ανάγκες όσων έχουν λιπαρό δέρμα ή δεν επιθυμούν το πρόσωπο τους να μοιάζει με ντίσκο μπάλα, χωρίς να επιστρέφουμε στο full-coverage matte look που προκάλεσαν οι Kardashians. Αντίθετα, τα καινοτόμα pigment σε μορφή πούδρας προσφέρουν ένα φωτεινό, ενυδατωμένο αποτέλεσμα, διατηρώντας τη φρεσκάδα και την αίσθηση υγιούς δέρματος.

Το cloud blush δεν είναι απλά ένα προϊόν αλλά μια ολόκληρη τεχνική εφαρμογής. Οι νέες κυκλοφορίες ονομάζουν τα προϊόντα τους «cloud», αναφερόμενες στην απαλότητα και την ελαστικότητα της υφής τους, που θυμίζει μαξιλάρι memory foam. Η εφαρμογή αφήνει ένα διακριτικό, αέρινο στρώμα χρώματος με απαλά όρια, ενώ το blush πλέον δεν θεωρείται απλώς μια τελευταία πινελιά αλλά ο πρωταγωνιστής του look. Τάσεις όπως το sunset blush ή το blush blindness, που απαιτούν layering πολλών αποχρώσεων, δείχνουν ότι η έντονη αλλά αρμονική χρωματική παρουσία είναι το νέο ζητούμενο.

makigiaz_antithesis
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Διάβασε επίσης: Dry Brushing: Το beauty ritual που αξίζει μια θέση στη νέα σου ρουτίνα ομορφιάς

Gel-to-powder υφές για αέρινο αποτέλεσμα

Τα προϊόντα με υφή gel-to-powder είναι ιδανικά για να δημιουργήσεις ένα μαλακό φίλτρο χρώματος πάνω στο δέρμα. Η κορεατική αισθητική εμπνέει για ρουζ που αναμειγνύονται εύκολα, ακόμα και όταν η απόχρωση είναι έντονη, προσφέροντας ένα διακριτικό αλλά κορεσμένο αποτέλεσμα, σαν να αιωρείται στον αέρα.

makeup_look
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Baked πούδρες για watercolor φινίρισμα

Οι baked πούδρες είναι ελαφριές και ιδανικές για ένα watercolor εφέ. Ακόμα και σε ξηρή μορφή, η χρωματική απόδοση παραμένει απαλή και διάφανη, δημιουργώντας την αίσθηση ενός αέρινου σύννεφου στα μάγουλα, χωρίς γραμμές ή σκληρά όρια.

makeup_rouz
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Το σωστό πινέλο κάνει τη διαφορά

Η επιλογή του πινέλου είναι κρίσιμη για ένα cloud blush finish. Ένα duo-fiber πινέλο, με τρίχες διαφορετικού μήκους, επιτρέπει την σταδιακή ενίσχυση του χρώματος χωρίς να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία. Η τεχνική αυτή διασφαλίζει ένα ομοιόμορφο και φυσικό αποτέλεσμα, σαν αέρινο πέπλο πάνω στο δέρμα.

aspri_skia_matiwn
Pinterest

Blend μέχρι τους κροτάφους για lifting effect

Για να πετύχεις το χαρακτηριστικό cloud εφέ, η εφαρμογή πρέπει να επεκταθεί μέχρι τους κροτάφους. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την αίσθηση αέρα και απαλότητας, αλλά και οπτικά ανασηκώνει τα περιγράμματα του προσώπου, προσφέροντας μια φρεσκαδούρα που μοιάζει φυσική αλλά κομψή ταυτόχρονα.

Προϊόντα που θα αγαπήσεις

Bobbi Brown

Rare Beauty

Tarte

 

Διάβασε επίσης: Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου

Δες κι αυτό…

beauty beauty trends ρουζ
Χύμος καρότο ή πορτοκάλι; Ποιος αξίζει να είναι πρωταγωνιστής της διατροφής σου

08.01.2026
Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig

08.01.2026

