Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig

Ο Hugh Laurie σε ρόλο αρχαιολόγου πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Dig» που βασίζεται στο βιβλίο «Excavations» της Kate Myers

Ο Hugh Laurie ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά σε έναν ρόλο που τον φέρνει στην Ελλάδα. Ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμική σειρά «Dig», παραγωγής της πλατφόρμας Peacock, έχοντας στο πλευρό την Amy Poehler. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Excavations» της Kate Myers και τοποθετείται σε έναν αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα. Η ιστορία επικεντρώνεται σε τέσσερις γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σταυροδρόμια της ζωής τους.

Όταν η ομάδα φέρνει στο φως ένα βαθιά θαμμένο μυστικό με τη δύναμη να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε για την Ιστορία, οι πρωταγωνίστριες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διεθνούς συνωμοσίας υψηλού ρίσκου. Ο Hugh Laurie θα υποδυθεί τον Neville, έναν Βρετανό καθηγητή που αγαπά ειλικρινά την αρχαιολογία και προσπαθεί να διατηρήσει τις παραδόσεις ενός επαγγέλματος που φθίνει. Ο χαρακτήρας του παρουσιάζεται ως άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του μέντορα για όλους όσοι εργάζονται στον χώρο της ανασκαφής.

Ο Hugh Laurie είναι ευρέως γνωστός στο αμερικανικό κοινό από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «House», στην οποία ενσάρκωσε τον Dr House για 8 σεζόν. Για την ερμηνεία του έλαβε 6 υποψηφιότητες για βραβείο Emmy Α Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά και κέρδισε 2 Χρυσές Σφαίρες. Υποψηφιότητες για Emmy απέσπασε επίσης για τη συμμετοχή του στη σειρά «The Night Manager» και για guest εμφάνιση στη σειρά «Veep».

Σημαντικό κομμάτι της καριέρας του Hugh Laurie αποτελεί και η μακροχρόνια συνεργασία του με τον Stephen Fry, μέσα από σειρές όπως «A Bit of Fry & Laurie» και «Jeeves and Wooster». Πιο πρόσφατα συμμετείχε στη σειρά «Avenue 5» του HBO, καθώς και στις παραγωγές «The Wanted Man» και «Tehran» για το Apple TV.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Dig» συνυπογράφουν η Amy Poehler και ο Mike Schur, οι οποίοι διατηρούν και ρόλο εκτελεστικών παραγωγών. Η σειρά «Dig» φιλοδοξεί να συνδυάσει το χιούμορ με το μυστήριο και το αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αξιοποιώντας το ελληνικό τοπίο ως βασικό αφηγηματικό άξονα και φέρνοντας τον Hugh Laurie σε έναν ρόλο που σηματοδοτεί μια ενδιαφέρουσα στροφή στην τηλεοπτική του πορεία.

