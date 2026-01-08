Life 08.01.2026

Νικολά Μαδούρο: Τι πρέπει να ξέρεις για τη σύλληψη που «γκρέμισε» το internet και την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

Η επόμενη ημέρα για τον Nicola Maduro: Οι Delta Force τον «σήκωσαν» στον ύπνο, ο Trump ποστάρει χειροπέδες και το Twitter/X έχει πάρει φωτιά!
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα πολιτικά θρίλερ στο Netflix. Αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες στη Βενεζουέλα ξεπερνά κάθε σενάριο του La Casa de Papel. Η είδηση της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο έσκασε σαν «ψηφιακή βόμβα», κάνοντας το #VenezuelaLibre το νούμερο ένα παγκόσμιο trend μέσα σε λίγα λεπτά. Μετά από χρόνια έντασης, αμφισβητούμενων εκλογών και οικονομικού χάους, η χώρα της Λατινικής Αμερικής γυρίζει σελίδα.

Ενώ εμείς αλλάζαμε χρόνο, στο Καράκας γινόταν το απόλυτο movie scene. Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις έκαναν «ντου» στο σπίτι του Νικολάς Μαδούρο, τον μάζεψαν όπως ήταν και πριν καταλάβει τι έγινε, βρέθηκε να προσγειώνεται στο Μανχάταν!

Γιατί τον «μπαγλάρωσαν»; Όχι, δεν είναι επειδή δεν τον συμπαθεί ο Trump (αν και οκ, προφανώς δεν τον συμπαθεί). Το θέμα είναι σοβαρό: Το FBI και η DEA τον είχαν στη λίστα με τους Wanted για ναρκοτρομοκρατία! Τον κατηγορούν ότι έκανε business με καρτέλ κοκαΐνης και είχε το κεφάλι του επικηρυγμένο για 15.000.000 δολάρια!

Αν έχεις χαθεί ανάμεσα στα tweets, τα reels και τις έκτακτες ειδήσεις, το mad.gr συγκέντρωσε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να είσαι up-to-date.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τη σύλληψη του Μαδούρο και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

1.Το Movie-Style Ντου στη Βενεζουέλα: Η σύλληψη δεν έγινε από την αντιπολίτευση, αλλά από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις (Delta Force) στις 3 Ιανουαρίου 2026, σε μια αστραπιαία επιχείρηση στο Καράκας που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς (κυρίως φρουρούς και Κουβανούς πράκτορες).

2.Το viral look της ήττας: Ο Μαδούρο εμφανίστηκε ήδη στο δικαστήριο του Μανχάταν (5 Ιανουαρίου) με μπλε στολή φυλακής και χειροπέδες. Οι φωτογραφίες του από το κελί στο Μπρούκλιν (MDC Brooklyn) κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Διάβασε επίσης: Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε… ρετρό mode -Αντίο Calibri, καλώς ήρθες Times New Roman

3.Οι κατηγορίες «φωτιά»: Δεν συνελήφθη απλά ως δικτάτορας, αλλά ως έμπορος ναρκωτικών. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ναρκοτρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ και παράνομη κατοχή βαρέος οπλισμού.

4.Η «σιδηρά κυρία» στα ηνία: Στο Καράκας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε Μεταβατική Πρόεδρος. Αν και καταγγέλλει τη σύλληψη ως «απαγωγή», έχει ήδη αρχίσει να αντικαθιστά την προεδρική φρουρά, δείχνοντας ότι θέλει να εδραιώσει τη δική της εξουσία.

5.Το Oil Control του Trump: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ θα «τρέξουν» τη χώρα για ένα διάστημα, με κύριο στόχο τον έλεγχο του πετρελαίου (PdVSA) για να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές ανάγκες της Αμερικής.

6.Η Gen Z και το TikTok: Οι νέοι της Βενεζουέλας πανηγυρίζουν στα social media, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει φόβος. Το TikTok έχει γεμίσει με βίντεο από τις εκρήξεις στο Καράκας κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εισβολής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

7.Ο διχασμός του πλανήτη: Ρωσία, Κίνα και Ιράν μιλούν για «κρατική τρομοκρατία» των ΗΠΑ. Αντίθετα, η Αργεντινή και το Ισραήλ στηρίζουν πλήρως την κίνηση. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «επικίνδυνο προηγούμενο» στο διεθνές δίκαιο.

8.Η τύχη της αντιπολίτευσης: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στηρίζει την απομάκρυνση του Μαδούρο, αλλά ο Τραμπ φαίνεται να την κρατά σε απόσταση, δηλώνοντας ότι «δεν έχει την πλήρη αποδοχή της χώρας», δημιουργώντας ερωτηματικά για το ποιος θα εκλεγεί τελικά.

9.Οικονομικό «Shock Therapy»: Οι ΗΠΑ πάγωσαν ήδη όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο (ακόμα και στην Ελβετία), ενώ υπόσχονται να «πλημμυρίσουν» την αγορά της Βενεζουέλας με αμερικανικά προϊόντα μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

10.Η επόμενη μέρα: Η δίκη του Μαδούρο ξεκινά επίσημα στις 17 Μαρτίου 2026. Μέχρι τότε, η Βενεζουέλα είναι μια «πυριτιδαποθήκη», με τον στρατό να παραμένει σε επιφυλακή και τις ΗΠΑ να έχουν αναπτύξει αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Τι βλέπουμε αύριο; Η κατάσταση παραμένει εύφλεκτη. Το μεγάλο στοίχημα είναι η επόμενη μέρα να βρει τη χώρα ενωμένη, χωρίς νέες συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο πλευρών.

Είναι νόμιμο όλο αυτό; Εδώ είναι το debate που έχει κάψει τον πλανήτη.

  • ΗΠΑ: «Ήταν εγκληματίας, τον πιάσαμε, τέλος.»

  • Ρωσία/Κίνα: «Αυτό είναι απαγωγή, δεν μπορείτε να μπαίνετε σε ξένη χώρα έτσι!»

  • Η υπόλοιπη φάση: Ο ΟΗΕ τρέχει και δεν φτάνει, ενώ η Βενεζουέλα είναι σε «pause» για να δει ποιος θα κάνει κουμάντο τώρα. Ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε τη σύλληψη «επικίνδυνο προηγούμενο», φοβούμενος ότι τώρα οποιαδήποτε χώρα μπορεί να εισβάλλει σε μια άλλη για να συλλάβει τον ηγέτη της.(και άδικο δεν έχει).

Ποια είναι η επόμενη μέρα; Ο Μαδούρο αυτή τη στιγμή βλέπει τον ήλιο με το κυάλι από τη Νέα Υόρκη και περιμένει την επόμενη δίκη του στις  17 Μαρτίου 2026.. Στη Βενεζουέλα η Αντιπρόεδρος το παίζει «αρχηγός», αλλά ο Trump λέει πως αυτός θα κάνει το κουμάντο μέχρι νεωτέρας.

Οι εξελίξεις τρέχουν, τα συμπεράσματα δικά σου!

Διάβασε επίσης: Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ – Μιμή Ντενίση: Οι δύο γυναίκες πίσω από τη δημιουργία της Έδρας Μικρασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

