Πώς να καθαρίσεις σωστά τον καναπέ σου

Ο καναπές από ύφασμα αποτελεί βασικό στοιχείο του καθιστικού, αλλά συγχρόνως είναι από τα πιο απαιτητικά έπιπλα σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του. Τα υφάσματα είναι συχνά ευαίσθητα και απορροφούν εύκολα υγρασία και λεκέδες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σωστή και προσεκτική φροντίδα. Αν ο καναπές διαθέτει αφαιρούμενα καλύμματα, ο καθαρισμός απλοποιείται σημαντικά, καθώς αυτά μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ή να δοθούν για στεγνό καθάρισμα σύμφωνα με τις οδηγίες. Στις περιπτώσεις όμως που το ύφασμα δεν αφαιρείται, υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις που αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η τακτική απομάκρυνση της σκόνης αποτελεί τη βάση της σωστής συντήρησης. Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας σε συνδυασμό με πανί μικροϊνών βοηθά να μην εισχωρεί η βρωμιά στις ίνες του υφάσματος και να αποτρέπεται η δημιουργία επίμονων λεκέδων. Αυτή η απλή συνήθεια διευκολύνει σημαντικά τον μελλοντικό καθαρισμό και διατηρεί τον καναπέ σε καλύτερη κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διάβασε επίσης: Βαριέσαι να μαζεύεις; 5 μυστικά που κάνουν τις δουλειές του σπιτιού παιχνιδάκι

Σε υφάσματα που είναι ευαίσθητα στο νερό, προτιμάται το στεγνό καθάρισμα. Υπάρχουν ειδικοί αφροί σε μορφή σπρέι που εφαρμόζονται σε όλη την επιφάνεια και απομακρύνουν τη βρωμιά χωρίς να αλλοιώνουν τα χρώματα. Μια πιο φυσική λύση είναι η μαγειρική σόδα, η οποία απλώνεται απευθείας στο ύφασμα, παραμένει για 1 έως 2 ώρες και στη συνέχεια απομακρύνεται με ηλεκτρική σκούπα, απορροφώντας οσμές και λιπαρά κατάλοιπα.

Όταν το ύφασμα επιτρέπει καθαρισμό με νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό σαμπουάν για υφάσματα ή ένα ήπιο σπιτικό διάλυμα. Το καθαριστικό εφαρμόζεται πάντα σε σφουγγάρι ή βούρτσα με μαλακές τρίχες και ποτέ απευθείας πάνω στον καναπέ. Το ξέβγαλμα γίνεται με ελαφρώς νωπό σφουγγάρι, χωρίς υπερβολική ποσότητα νερού, ώστε να αποφευχθούν κιτρινίλες και σημάδια.

Οι λεκέδες από τρόφιμα και ποτά αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με μείγμα 500 ml λευκού ξιδιού, 1 κουταλιά της σούπας υγρό πιάτων και 200 ml χλιαρού νερού. Για λιπαρούς λεκέδες, το ταλκ και το αλεύρι απορροφούν το λίπος και αφαιρούνται στη συνέχεια με ηλεκτρική σκούπα. Η αμμωνία προορίζεται μόνο για ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες και απαιτεί προσοχή κατά τη χρήση. Η εφαρμογή γίνεται με γάντια και καλό αερισμό του χώρου, αφού αραιωθεί σε χλιαρό νερό μαζί με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Το διάλυμα εφαρμόζεται με καλά στυμμένο σφουγγάρι και ακολουθεί ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

Ανεξαρτήτως της μεθόδου που θα επιλεγεί, ενδέχεται να παραμείνουν ελαφρά σημάδια. Σε αυτή την περίπτωση, ομοιόμορφη εφαρμογή του καθαριστικού σε όλη την επιφάνεια και ήπιο ξέβγαλμα συμβάλλουν σε ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το στέγνωμα μπορεί να επιταχυνθεί με αέρα χαμηλής θερμοκρασίας, ώστε να προστατευθεί το ύφασμα.

Η σωστή φροντίδα ενός υφασμάτινου καναπέ βασίζεται στη συνέπεια και στην άμεση αντιμετώπιση των λεκέδων. Με τακτικό ξεσκόνισμα και έναν πλήρη καθαρισμό περίπου 1 φορά τον χρόνο, ο καναπές διατηρείται καθαρός και αισθητικά ανανεωμένος για μεγάλο διάστημα.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Η μέθοδος 5 λεπτών για να μην κοιμάσαι με ακάρεα

Δες κι αυτό…