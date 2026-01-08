MadWalk 2025 highlights
Διατροφή 08.01.2026

Κι όμως υπάρχουν: Αυτές είναι οι τροφές που σε χορταίνουν και σε αδυνατίζουν ταυτόχρονα

Κι όμως υπάρχουν: Αυτές είναι οι τροφές που σε χορταίνουν και σε αδυνατίζουν ταυτόχρονα
Πώς να τρως έξυπνα και να βλέπεις αποτέλεσμα στη ζυγαριά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο τη μείωση των κιλών, αλλά συνολικά τη φροντίδα της υγείας και την υιοθέτηση ενός πιο ισορροπημένου τρόπου ζωής. Για να επιτευχθεί ουσιαστικό και διατηρήσιμο αποτέλεσμα, χρειάζεται συνδυασμός σωστής διατροφής, κίνησης και συνέπειας, καθώς το αδυνάτισμα είναι μια σταδιακή διαδικασία και όχι μια γρήγορη λύση.

Η επιλογή τροφών με υψηλή διατροφική αξία, η μείωση της ζάχαρης και των επεξεργασμένων προϊόντων, καθώς και ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Παράλληλα, τα μικρά και συχνά γεύματα, σε συνδυασμό με επαρκή ενυδάτωση, συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο της πείνας και στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού.

Pinterest.com

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Aliona Stratulat (@alionas_nutrifacts), υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που όχι μόνο προσφέρουν κορεσμό, αλλά μπορούν να βοηθήσουν και στην απώλεια βάρους, όταν καταναλώνονται σωστά.

Τροφές που χορταίνουν και βοηθούν στο αδυνάτισμα

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • πατατοσαλάτα
  • μακαρονοσαλάτα
  • πράσινες μπανάνες
  • σούσι

Οι συγκεκριμένες επιλογές μπορούν να σε κρατήσουν χορτάτη για περισσότερη ώρα, να υποστηρίξουν τη σωστή λειτουργία του εντέρου και ταυτόχρονα να συμβάλουν στη μείωση του σωματικού λίπους.

emotional eating
Pinterest.com

Ποιος είναι ο λόγος;

Όταν αμυλούχες τροφές όπως τα μακαρόνια, το ρύζι ή οι πατάτες μαγειρεύονται και στη συνέχεια κρυώνουν πριν καταναλωθούν, ένα μέρος του αμύλου τους μετατρέπεται σε ανθεκτικό άμυλο. Το συγκεκριμένο είδος αμύλου λειτουργεί παρόμοια με τις φυτικές ίνες ή τα πρεβιοτικά, καθώς ο οργανισμός δεν διαθέτει τα ένζυμα για να το διασπάσει.

Έτσι, δεν απορροφάται από το λεπτό έντερο και δεν προσφέρει θερμίδες. Αντίθετα, φτάνει στο παχύ έντερο, όπου αποτελεί τροφή για τα «καλά» βακτήρια, ενισχύοντας την υγεία του μικροβιώματος. Παράλληλα, το ανθεκτικό άμυλο συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας τις λιγούρες και προσφέροντας μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού με διάρκεια.

gen z φαγητό
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

