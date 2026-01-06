Το σνακ που βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε 16 εβδομάδες

Μια απλή καθημερινή διατροφική συνήθεια φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση στη λειτουργία του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα κλινική μελέτη του Maastricht University Medical Center. Η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση περίπου 60 ανάλατων φυστικιών με τη φλούδα την ημέρα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και τη συνολική εγκεφαλική λειτουργία μέσα σε διάστημα 16 εβδομάδων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Dr. Peter Joris και βασίστηκε σε δείγμα 31 υγιών ενηλίκων ηλικίας 60 έως 75 ετών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η καθημερινή πρόσληψη φυστικιών οδήγησε σε αύξηση της εγκεφαλικής ροής αίματος κατά 3.6%, ενώ η απόδοση στη μνήμη βελτιώθηκε κατά 5.8%. Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση της αρτηριακής πίεσης στους συμμετέχοντες, στοιχείο που ενισχύει τη συνολική εικόνα καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής ωφέλειας.

Διάβασε επίσης: Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξημένη ροή αίματος εντοπίστηκε κυρίως στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου, περιοχές που σχετίζονται άμεσα με τη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων και την επεξεργασία πληροφοριών. Η ενίσχυση αυτή συνδέθηκε με βελτιωμένη ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών τόσο από προφορικά όσο και από γραπτά ερεθίσματα. Ο Dr. Peter Joris εξήγησε τη σημασία των ευρημάτων επισημαίνοντας ότι η εγκεφαλική ροή αίματος αποτελεί βασικό δείκτη της αγγειακής υγείας του εγκεφάλου. Όπως ανέφερε, η ροή αυτή μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και της νευρωνικής υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μακροχρόνια κατανάλωση ανάλατων φυστικιών με φλούδα φαίνεται να ενισχύει συνολικά την αγγειακή λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μελέτη ακολούθησε αυστηρό ερευνητικό πρωτόκολλο. Οι συμμετέχοντες δεν κατανάλωναν άλλους ξηρούς καρπούς ή προϊόντα που τους περιείχαν, απείχαν από σωματική άσκηση για 48 ώρες πριν από κάθε επίσκεψη, δεν κατανάλωναν αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα και παρέμεναν σε 12ωρη νηστεία πριν από τις μετρήσεις. Η γνωστική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με το τεστ CANTAB, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικές τομογραφίες για την ακριβή αποτύπωση των αλλαγών στη ροή αίματος και στη φαιά ουσία του εγκεφάλου.

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας. Το 2021 είχε καταγραφεί αύξηση της εγκεφαλικής ροής αίματος έπειτα από κατανάλωση soy nuts για 16 εβδομάδες, ενώ το 2023 αντίστοιχα αποτελέσματα είχαν παρατηρηθεί με ανάμεικτους ξηρούς καρπούς. Ωστόσο, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που τεκμηριώνει αύξηση τόσο της συνολικής εγκεφαλικής ροής αίματος όσο και της ροής κατά 3.6% και 4.5% αντίστοιχα. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η εγκεφαλική ροή αίματος μειώνεται φυσιολογικά κατά περίπου 0.37% ετησίως με την ηλικία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τις ευεργετικές επιδράσεις των φυστικιών στον πλούσιο διατροφικό τους χαρακτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην l arginine, ένα αμινοξύ που έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, καθώς και στα ακόρεστα λιπαρά οξέα, τις φυτικές ίνες, τις φυτοχημικές ενώσεις και τα αντιοξειδωτικά με αντιφλεγμονώδη δράση. Μεταξύ αυτών, η ρεσβερατρόλη φαίνεται να συμβάλλει στη βελτίωση της αιματικής ροής στον προμετωπιαίο φλοιό.

Ο Dr. Peter Joris τόνισε ότι η επιλογή φυστικιών με φλούδα δεν ήταν τυχαία, καθώς η φλούδα περιέχει επιπλέον φυτικές ίνες και βιοδραστικές ενώσεις που ενδέχεται να ενισχύουν τα παρατηρούμενα οφέλη. Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο τρόφιμο προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών συστατικών που πιθανόν εξηγεί τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης. Παρότι το δείγμα της έρευνας ήταν σχετικά μικρό, τα δεδομένα προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις ότι μια απλή και προσιτή καθημερινή διατροφική επιλογή μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τη μνήμη και τη γνωστική υγεία, ιδίως σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Δες κι αυτό…