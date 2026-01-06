MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Διατροφή 06.01.2026

Το σνακ που βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε 16 εβδομάδες

Νέα κλινική μελέτη που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Maastricht αναδεικνύει τα οφέλη των φυστικιών στη γνωστική υγεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια απλή καθημερινή διατροφική συνήθεια φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση στη λειτουργία του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα κλινική μελέτη του Maastricht University Medical Center. Η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση περίπου 60 ανάλατων φυστικιών με τη φλούδα την ημέρα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και τη συνολική εγκεφαλική λειτουργία μέσα σε διάστημα 16 εβδομάδων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Dr. Peter Joris και βασίστηκε σε δείγμα 31 υγιών ενηλίκων ηλικίας 60 έως 75 ετών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η καθημερινή πρόσληψη φυστικιών οδήγησε σε αύξηση της εγκεφαλικής ροής αίματος κατά 3.6%, ενώ η απόδοση στη μνήμη βελτιώθηκε κατά 5.8%. Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση της αρτηριακής πίεσης στους συμμετέχοντες, στοιχείο που ενισχύει τη συνολική εικόνα καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής ωφέλειας.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξημένη ροή αίματος εντοπίστηκε κυρίως στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου, περιοχές που σχετίζονται άμεσα με τη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων και την επεξεργασία πληροφοριών. Η ενίσχυση αυτή συνδέθηκε με βελτιωμένη ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών τόσο από προφορικά όσο και από γραπτά ερεθίσματα. Ο Dr. Peter Joris εξήγησε τη σημασία των ευρημάτων επισημαίνοντας ότι η εγκεφαλική ροή αίματος αποτελεί βασικό δείκτη της αγγειακής υγείας του εγκεφάλου. Όπως ανέφερε, η ροή αυτή μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και της νευρωνικής υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μακροχρόνια κατανάλωση ανάλατων φυστικιών με φλούδα φαίνεται να ενισχύει συνολικά την αγγειακή λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μελέτη ακολούθησε αυστηρό ερευνητικό πρωτόκολλο. Οι συμμετέχοντες δεν κατανάλωναν άλλους ξηρούς καρπούς ή προϊόντα που τους περιείχαν, απείχαν από σωματική άσκηση για 48 ώρες πριν από κάθε επίσκεψη, δεν κατανάλωναν αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα και παρέμεναν σε 12ωρη νηστεία πριν από τις μετρήσεις. Η γνωστική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με το τεστ CANTAB, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικές τομογραφίες για την ακριβή αποτύπωση των αλλαγών στη ροή αίματος και στη φαιά ουσία του εγκεφάλου.

www.freepik.com

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας. Το 2021 είχε καταγραφεί αύξηση της εγκεφαλικής ροής αίματος έπειτα από κατανάλωση soy nuts για 16 εβδομάδες, ενώ το 2023 αντίστοιχα αποτελέσματα είχαν παρατηρηθεί με ανάμεικτους ξηρούς καρπούς. Ωστόσο, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που τεκμηριώνει αύξηση τόσο της συνολικής εγκεφαλικής ροής αίματος όσο και της ροής κατά 3.6% και 4.5% αντίστοιχα. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η εγκεφαλική ροή αίματος μειώνεται φυσιολογικά κατά περίπου 0.37% ετησίως με την ηλικία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τις ευεργετικές επιδράσεις των φυστικιών στον πλούσιο διατροφικό τους χαρακτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην l arginine, ένα αμινοξύ που έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, καθώς και στα ακόρεστα λιπαρά οξέα, τις φυτικές ίνες, τις φυτοχημικές ενώσεις και τα αντιοξειδωτικά με αντιφλεγμονώδη δράση. Μεταξύ αυτών, η ρεσβερατρόλη φαίνεται να συμβάλλει στη βελτίωση της αιματικής ροής στον προμετωπιαίο φλοιό.

www.freepik.com

Ο Dr. Peter Joris τόνισε ότι η επιλογή φυστικιών με φλούδα δεν ήταν τυχαία, καθώς η φλούδα περιέχει επιπλέον φυτικές ίνες και βιοδραστικές ενώσεις που ενδέχεται να ενισχύουν τα παρατηρούμενα οφέλη. Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο τρόφιμο προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών συστατικών που πιθανόν εξηγεί τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης. Παρότι το δείγμα της έρευνας ήταν σχετικά μικρό, τα δεδομένα προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις ότι μια απλή και προσιτή καθημερινή διατροφική επιλογή μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τη μνήμη και τη γνωστική υγεία, ιδίως σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή εγκέφαλος ΥΓΕΙΑ φυστίκια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το wellness δεν θέλει extra χώρο: Η γωνιά ηρεμίας που χωράει σε κάθε σπίτι

Το wellness δεν θέλει extra χώρο: Η γωνιά ηρεμίας που χωράει σε κάθε σπίτι

06.01.2026

Δες επίσης

Το wellness δεν θέλει extra χώρο: Η γωνιά ηρεμίας που χωράει σε κάθε σπίτι
Life

Το wellness δεν θέλει extra χώρο: Η γωνιά ηρεμίας που χωράει σε κάθε σπίτι

06.01.2026
Τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς γλυκά
Life

Τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς γλυκά

06.01.2026
Αυτά τα μακαρόν από κάστανο και σοκολάτα θα σου δώσουν την πιο γκουρμέ νότα τον χειμώνα
Food

Αυτά τα μακαρόν από κάστανο και σοκολάτα θα σου δώσουν την πιο γκουρμέ νότα τον χειμώνα

06.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 
Life

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

06.01.2026
Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου
Life

Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου

06.01.2026
Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα
Beauty

Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα

06.01.2026
Σύμφωνα με το Pinterest, αυτά τα fashion trends θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ντουλάπα σου
Fashion

Σύμφωνα με το Pinterest, αυτά τα fashion trends θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ντουλάπα σου

06.01.2026
Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά
Life

Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

05.01.2026
Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου
Fitness

Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος