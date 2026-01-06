MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Διακόσμηση 06.01.2026

Το wellness δεν θέλει extra χώρο: Η γωνιά ηρεμίας που χωράει σε κάθε σπίτι

wellness_room
Η αρχή της νέας χρονιάς φέρνει την ανάγκη για γαλήνη, ισορροπία και προσωπικό χώρο, με το σπίτι να γίνεται καταφύγιο ευεξίας και self-care
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν νομίζεις ότι για να βρεις λίγη γαλήνη στο σπίτι χρειάζεσαι ολόκληρο δωμάτιο, μίνι συντριβάνι ή budget spa, είσαι έτοιμη για μια ευχάριστη ανατροπή. Η ηρεμία δεν είναι θέμα τετραγωνικών, είναι θέμα πρόθεσης. Μπορείς να τη χωρέσεις σε μια μικρή γωνιά, σε ένα φως, σε ένα μαξιλάρι που σε κάνει να νιώθεις ότι επιτέλους σταματάει ο θόρυβος του κόσμου. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις σκηνή από Pinterest. Το θέμα είναι να δημιουργήσεις χώρο μέσα σου, με μικρές, έξυπνες κινήσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο που ξεκουράζεσαι και επαναφορτίζεσαι.

Η αρχή για αυτόν τον χώρο είναι η αίσθηση της απλότητας και της άνεσης. Μαλακές παλέτες, φυσικά υλικά και η δύναμη της απλότητας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι γήινες αποχρώσεις, το απαλό φως και οι υφές που ψιθυρίζουν αντί να φωνάζουν, βοηθούν το μυαλό να ηρεμήσει πριν ακόμη το καταλάβει. Ένα χαλάκι που σου αρέσει στην αφή, μια κουβέρτα που σηκώνει αγκαλιά, ένα κάθισμα που στηρίζει σωστά τη σπονδυλική σου στήλη μπορούν να μετατρέψουν μια γωνιά σε καταφύγιο ηρεμίας.

wellness
Pinterest

Διάβασε επίσης: Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι

Φως και φύση

Το φυσικό φως είναι ο πιο εύκολος τρόπος να νιώσεις ηρεμία. Αν το σπίτι σου έχει ένα σημείο που λούζεται από τον ήλιο, το βρήκες: εκεί βρίσκεται το κέντρο ηρεμίας σου. Αν όχι, μπορείς να δημιουργήσεις απαλό φωτισμό με λαμπτήρες που δίνουν γαλακτερή λάμψη ή κρυφό φωτισμό που «αγκαλιάζει» τον χώρο χωρίς να σε κουράζει. Πρόσθεσε λίγη φύση μέσα: ένα φυτό που αντέχει όσο κι εσύ ή μια μικρή σύνθεση πρασίνου που σου θυμίζει τη σύνδεσή σου με κάτι μεγαλύτερο από το πρόγραμμα της ημέρας. Αν θέλεις, ένα απαλό ηχητικό background, ήχος νερού, απαλά frequencies ή ακόμα και το απαλό αεράκι από το παράθυρο, μπορεί να ολοκληρώσει τη στιγμή σου.

dwmatio_wellness
Pinterest

Αρώματα, ήχοι και μικρές τελετουργίες

Η ηρεμία δεν είναι μόνο εικόνα, είναι και αίσθηση. Ένα diffuser με λεβάντα ή δεντρολίβανο, ένα κερί που καίει όσο πρέπει, ή μια playlist που ξέρεις ότι σε φέρνει στο κέντρο σου μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να γίνει περίπλοκο ή να απαιτεί manual – αρκεί να περιλαμβάνει αυτά που σου φέρνουν γαλήνη και σε βοηθούν να κατεβάσεις τους παλμούς σου.

Δημιουργώντας έναν προσωπικό χώρο για ισορροπία

Μια τέτοια γωνιά δεν χρειάζεται να εντυπωσιάζει κανέναν. Τη δημιουργείς για σένα: για λίγα λεπτά χωρίς απαιτήσεις, για να ανασάνεις και να επαναφορτίσεις το σώμα και το μυαλό σου. Ένα φως που σε γλυκαίνει, ένα μαξιλάρι που στηρίζει το σώμα, ένα μικρό αντικείμενο που σου φέρνει ηρεμία, αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Όταν δημιουργείς χώρο που σου μοιάζει, αυτός ο χώρος σε προστατεύει και σε επαναφέρει στον πυρήνα σου. Στην απλότητά του, γίνεται το σημείο όπου επιστρέφεις για να βρεις ισορροπία και να ξεκινήσεις τη μέρα σου με καθαρή καρδιά, έτοιμη για τη νέα χρονιά.

Διάβασε επίσης: Συνδύασε το αλεξανδρινό σου με αυτά τα φυτά και το σπίτι σου θα γεμίσει με θετική ενέργεια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
deco trends διακόσμηση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς γλυκά

Τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς γλυκά

06.01.2026
Επόμενο
Το σνακ που βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε 16 εβδομάδες

Το σνακ που βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε 16 εβδομάδες

06.01.2026

Δες επίσης

Το σνακ που βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε 16 εβδομάδες
Life

Το σνακ που βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε 16 εβδομάδες

06.01.2026
Τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς γλυκά
Life

Τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς γλυκά

06.01.2026
Αυτά τα μακαρόν από κάστανο και σοκολάτα θα σου δώσουν την πιο γκουρμέ νότα τον χειμώνα
Food

Αυτά τα μακαρόν από κάστανο και σοκολάτα θα σου δώσουν την πιο γκουρμέ νότα τον χειμώνα

06.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 
Life

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

06.01.2026
Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου
Life

Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου

06.01.2026
Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα
Beauty

Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα

06.01.2026
Σύμφωνα με το Pinterest, αυτά τα fashion trends θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ντουλάπα σου
Fashion

Σύμφωνα με το Pinterest, αυτά τα fashion trends θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ντουλάπα σου

06.01.2026
Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά
Life

Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

05.01.2026
Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου
Fitness

Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος