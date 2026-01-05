MadWalk 2025 highlights
Βιβλίο 05.01.2026

Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026

Το 2026 φέρνει συναρπαστικές μεταφορές βιβλίων σε ταινίες και σειρές, από cult-romances μέχρι ψυχολογικά θρίλερ
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 αναμένεται να είναι μια συναρπαστική χρονιά για τους λάτρεις των βιβλίων και του θεάματος, καθώς πολλές αγαπημένες ιστορίες θα αποκτήσουν νέα ζωή μέσα από ταινίες και ταινίες. Από σύγχρονα best sellers μέχρι κλασική λογοτεχνία με φρέσκιες προσεγγίσεις, οι μεταφορές βιβλίων σε οθόνη υπόσχονται να φέρουν συναρπαστικά plot twists, έντονες ερμηνείες και εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Κάθε μεταφορά προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναγνωρίσουμε χαρακτήρες και κόσμους που αγαπήσαμε στις σελίδες, αυτή τη φορά μέσα από την κινηματογραφική ματιά σκηνοθετών και ηθοποιών. Από ρομαντικά διηγήματα και θρίλερ μέχρι φαντασία και ιστορικές αφηγήσεις, η λίστα με τα βιβλία που γίνονται ταινίες ή σειρές για το 2026 ενθουσιάζει ήδη τους αναγνώστες και τους θεατές.

Άνθρωποι που γνωρίζουμε στις διακοπές

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Ιανουαρίου 2026

Το cult-romance της Emily Henry μεταφέρεται στο Netflix, με την ιστορία δύο φίλων, της Poppy και του Alex, που προσπαθούν να επαναφέρουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μετά από ένα τραγικό γεγονός. Στο cast βρίσκονται οι Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Jameela Jamil, Molly Shannon και Lukas Gage.

Ανεμοδαρμένα Ύψη

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Φεβρουαρίου 2026

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi πρωταγωνιστούν στην κινηματογραφική μεταφορά του αριστουργήματος της Brontë, σε σκηνοθεσία Emerald Fennell. Μια μοντέρνα, αισθησιακή εκδοχή της ιστορίας των αφοσιωμένων, αλλά καταδικασμένων εραστών στα Yorkshire Moors, με original score από την Charli XCX.

Λογική και Ευαισθησία

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Σεπτεμβρίου 2026

Η νέα γενιά γνωρίζει τις αδερφές Dashwood μέσα από τη ματιά της Diana Reid. Η Daisy Edgar-Jones, η Esmé Creed-Miles και ο George MacKay πρωταγωνιστούν σε μια νεανική, φρέσκια εκδοχή της ιστορίας της Jane Austen για αγάπη και κοινωνική πίεση.

Verity

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Οκτωβρίου 2026

Το ψυχολογικό θρίλερ της Colleen Hoover μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με τη Dakota Johnson, την Anne Hathaway και τον Josh Hartnett. Η Lowen αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τα αδημοσίευτα έργα μιας διάσημης συγγραφέως, αποκαλύπτοντας σκοτεινά μυστικά της οικογένειας.

Narnia

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26 Νοεμβρίου 2026

Η Greta Gerwig επιστρέφει στον κόσμο της Narnia με το prequel που παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου και την πρώτη εμφάνιση της White Witch, σε συνεργασία με το Netflix.

Heartstopper forever

Η τελευταία ταινία της σειράς Heartstopper θα κλείσει την ιστορία του Nick και του Charlie με τρυφερότητα και συγκίνηση, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο αγαπημένα queer love stories της δεκαετίας.

Η Margo έχει oικονομικά προβλήματα

Η σειρά ακολουθεί την Margo Millet, μια νέα μητέρα που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά, ενώ η ζωή της γίνεται ακόμη πιο χαοτική με την επιστροφή του πατέρα της. Πρωταγωνιστεί η Elle Fanning, με Michelle Pfeiffer και Nicole Kidman σε σημαντικούς ρόλους.

