Grey’s Anatomy: Ηθοποιός αποκαλύπτει τη μάχη του με σπάνιο σύνδρομο

Ο Steven W. Bailey, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στη σειρά «Grey’s Anatomy», αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια ζει με το Μυασθενικό Σύνδρομο, μια σπάνια γενετική νευρομυϊκή πάθηση που επηρεάζει σοβαρά τη μυϊκή λειτουργία. Ο Αμερικανός ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για πρώτη φορά, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη περίδο σιωπής γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στις 02.01.2026, εξήγησε ότι επί περισσότερα από 5 χρόνια απέφευγε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωσή του. «Από επαγγελματική προφύλαξη, από αβεβαιότητα γύρω από τη διάγνωση και επειδή γενικά κρατώ την ιδιωτική μου ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, έκρυβα τη μάχη μου με αυτή την ασθένεια για πάνω από 5 χρόνια. Ήρθε η στιγμή να σταματήσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το Μυασθενικό Σύνδρομο αποτελεί ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που προκαλούν μυϊκή αδυναμία, η οποία επιδεινώνεται με τη σωματική κόπωση. Οι μύες που προσβάλλονται συχνότερα είναι εκείνοι που ελέγχουν τα βλέφαρα, τις κινήσεις των ματιών, τη μάσηση, την κατάποση και την κίνηση των άκρων. Ο Steven W. Bailey περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Όπως ανέφερε, τα χέρια και τα πόδια του κουράζονται πολύ πιο γρήγορα από το φυσιολογικό, ενώ συχνά δυσκολεύεται στο περπάτημα. Η εξέλιξη της πάθησης τον έχει οδηγήσει να χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, προκειμένου να μπορεί να μετακινείται με ασφάλεια και αυτονομία.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στην επαγγελματική του ζωή. Ο Steven W. Bailey παραδέχθηκε ότι η υποκριτική του πορεία αλλάζει αναγκαστικά κατεύθυνση. «Επαγγελματικά, αυτό με μεταμορφώνει ως ηθοποιό. Μπορώ ακόμη να σταθώ όρθιος και να παίξω σε περιορισμένο βαθμό. Μπορώ να συμμετέχω σε απλές σκηνές περπατήματος και διαλόγου. Μπορώ να σηκωθώ για να διαμαρτυρηθώ σε έναν δικαστή ή να φωνάξω σε έναν αστυνομικό. Όμως, πρακτικά, έχει έρθει η στιγμή η δουλειά μου, όπως και η ζωή μου, να γέρνει περισσότερο προς ρόλους που περιλαμβάνουν αναπηρικό αμαξίδιο», ανέφερε.

Ο Steven W. Bailey δήλωσε ότι δεν σκοπεύει πλέον να κρύβεται και ότι αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Τόνισε ότι ελπίζει να συνεχίσει να εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος, έστω και μέσα από ρόλους που αντανακλούν τη νέα του πραγματικότητα. Ο ηθοποιός έχει στο ενεργητικό του μακρά τηλεοπτική πορεία. Εκτός από το «Grey’s Anatomy», ο Steven W. Bailey έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως «Modern Family», «Chicago Fire», «You», «Scandal», «Bones», «NCIS», «Community» και «Buffy the Vampire Slayer». Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του παρουσία ήταν στην ταινία «Swiped» με πρωταγωνίστρια τη Lily James.

