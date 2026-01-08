Celeb News 08.01.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Κατερίνα Καινούργιου
Η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές που βιώνει το σώμα της κατά την εγκυμοσύνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο χαρούμενες φάσεις της ζωής της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και απολαμβάνει την κάθε στιγμή στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

https://www.instagram.com/katken85/

Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, προχώρησε σε μια πιο προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας για τις αλλαγές που βιώνει το σώμα της κατά την εγκυμοσύνη. Σε συζήτηση με την Κέλλυ Κελεκίδου, αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχει πάρει 13 κιλά.

Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού - Η αποκάλυψη που έκανε on air
https://www.instagram.com/katken85/

Αναφερόμενη σε προηγούμενη εμπειρία της, όπου κατά την πρώτη εγκυμοσύνη της είχε πάρει 35 κιλά, η Κατερίνα σχολίασε: «Μόνο εμένα με ανησυχούν οι γιατροί για τα κιλά; Θα τα χάσω μετά γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν ορισμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και το μωρό. Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη με 60 κιλά και τώρα είμαι στα 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57, αλλά είχα πάρει ήδη κάποια κιλά λόγω θεραπειών που είχα κάνει».


Alpha TV Super Κατερίνα ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
