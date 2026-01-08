Οι ταινίες της εβδομάδας: Φτερά, ένα ροζ φλαμίνγκο και η Γερτρούδη

Η ελληνική κωμωδία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» επιστρέφει με πιο σκοτεινή διάθεση, μετατρέποντας το γέλιο σε εργαλείο κάθαρσης

Αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα μοιάζει με παλίμψηστο συναισθημάτων, ειδών και αφηγηματικών διαθέσεων, όπου το προσωπικό δράμα συνυπάρχει με τον κοινωνικό στοχασμό, ο τρόμος με την αλληγορία, η καταστροφή με την ελπίδα και το χιούμορ με την τραυματική μνήμη. Στο κέντρο αυτής της κινηματογραφικής συνάντησης βρίσκεται η ταινία «Ένα Πράγμα με Φτερά», μια οδυνηρή, σχεδόν στοιχειωτική κατάδυση στη θλίψη και στο πένθος, που θέτει το ερώτημα αν η απώλεια μπορεί ποτέ να εξημερωθεί. Δίπλα του, «Το Μυστηριώδες Βλέμμα του Ροζ Φλαμίνγκο» μετατρέπει τον φόβο, την προκατάληψη και την άγνοια σε κινηματογραφική αλληγορία, φωτίζοντας με τρυφερότητα και πολιτική οξυδέρκεια έναν κόσμο που στοχοποιεί το «διαφορετικό».

Ένας χιμπατζής γίνεται ο απρόβλεπτος καταλύτης ενός εφιάλτη επιβίωσης στο «Primate», ενώ στο «Greenland 2: Migration» ο αγώνας με τον χρόνο και τη μοίρα συνεχίζεται σε έναν κόσμο που καταρρέει, υπενθυμίζοντας ότι η οικογένεια συχνά είναι το τελευταίο καταφύγιο. Παράλληλα, η ελληνική κωμωδία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» επιστρέφει με πιο σκοτεινή διάθεση, μετατρέποντας το γέλιο σε εργαλείο κάθαρσης και εκδίκησης απέναντι σε ένα τραύμα που δεν ξεχνιέται. Η κινηματογραφική περιπλάνηση συμπληρώνεται από μικρότερες, αλλά εξίσου ουσιαστικές προτάσεις: μια τρυφερή, αστική δραμεντί γυρισμένη εξ ολοκλήρου με iPhone, ένα παιδικό animation γεμάτο χάος και φαντασία, αλλά και την «Γερτρούδη» του Καρλ Ντράγιερ, ένα λιτό, ασπρόμαυρο, αφοπλιστικά ειλικρινές φιλμ που στέκει σαν σιωπηλό μνημείο στην απόλυτη αναζήτηση του έρωτα.

Ένα Πράγμα με Φτερά

Οδυνηρή ταινία, για την απώλεια και την ανείπωτη θλίψη

(«The Thing with Feathers») Δραματική ταινία, βρετανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Dylan Southern, με τους Benedict Cumberbatch, David Thewlis, Sam Spruell, Vinette Robinson, Claire Cartwright κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μετά τον θάνατο της του γυναίκας, ένας πατέρας μένει μόνος με τους δύο μικρούς γιους του, ανίκανος να επικοινωνήσει τον πόνο και τη θλίψη του. Η καθημερινότητά τους καταρρέει, καθώς το πένθος παίρνει μορφή μέσα από έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη. Η ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Max Porter, προσεγγίζει το πένθος ως μια εσωτερική, σχεδόν εφιαλτική εμπειρία, με έντονη ψυχολογική φόρτιση και υπαινικτικά στοιχεία φαντασίας.

Το Μυστηριώδες Βλέμμα του Ροζ Φλαμίνγκο

Με βραβείο από το Ένα Κάποιο Βλέμμα

(«La Misteriosa Mirada del Flamenco») Δραματική ταινία, χιλιανής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Diego Céspedes, με τους Paula Dinamarca, Luis Dubó, Tamara Cortés, Matías Catalán κ.ά.

Με λίγα λόγια… 1982. Σε μια απομονωμένη μεταλλευτική πόλη στην έρημο της Χιλής, μια άγνωστη ασθένεια εξαπλώνεται προκαλώντας φόβο και πανικό. Η queer κοινότητα στοχοποιείται ότι ευθύνεται για τη μετάδοση της ασθένειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δωδεκάχρονη Λίδια, το μοναδικό κορίτσι της κοινότητας, η οποία προσπαθεί να κατανοήσει την αλήθεια πίσω από τις φήμες. Ένα ποιητικό και πολιτικό φιλμ για τον αποκλεισμό, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της παιδικής ματιάς απέναντι στον φόβο.

Primate

Κάτι τρέχει με τον χιμπατζή

(«Primate») Ταινία τρόμου, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Johannes Roberts, με τους Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Trevor McNally, Victoria Wyant κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μια παρέα φίλων απολαμβάνει τις τροπικές της διακοπές σε έναν απομονωμένο παράδεισο, μέχρι τη στιγμή που ένας φαινομενικά ήμερος χιμπατζής, ο Μπεν, μετατρέπεται σε ανεξέλεγκτη απειλή. Καθώς η κατάσταση ξεφεύγει, οι ήρωες παγιδεύονται σε έναν αγώνα επιβίωσης, όπου τα όρια ανάμεσα στο ένστικτο, τη βία και τον ανθρώπινο φόβο καταρρέουν. Ένα survival horror που αντλεί ένταση από τη φύση και την απρόβλεπτη συμπεριφορά του ζώου.

Greenland 2

Μία αέναη μάχη με τον χρόνο

(«Greenland 2: Migration») Περιπέτεια καταστροφής, αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh, με τους Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Sophie Thompson κ.ά.

Με λίγα λόγια… Πέντε χρόνια μετά τα καταστροφικά γεγονότα της πρώτης ταινίας, το καταφύγιο στη Γροιλανδία όπου ζει η οικογένεια Γκάριτι καταστρέφεται. Οι φήμες μιλούν για μια τελευταία ασφαλή περιοχή στη Νότια Γαλλία, αναγκάζοντας τον Τζον Γκάριτι να πάρει μια δραματική απόφαση. Η οικογένεια ξεκινά ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι μέσα από έναν κόσμο που παραμένει εχθρικός και ασταθής. Ένα φιλμ που συνδυάζει δράση, αγωνία και οικογενειακό δράμα.

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; (Μέρος Πρώτο)

Η ώρα της εκδίκησης

Ελληνική κωμωδία, παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία και σενάριο Αλέξανδρου Ρήγα, που θα προβληθεί σε δύο μέρη, με διαφορετικές πρωταγωνίστριες, τις Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη και Ελένη Ουζουνίδου. Με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Τάσο Ιορδανίδη, Κώστα Φιλίππογλου, Γιάννη Στάνκογλου, Λευτέρη Ελευθερίου, Ταξιάρχη Χάνο, Νίκη Λάμη, Βαλέρια Κουρούπη, Κώστα Κόκλα και Μαρία Δεμεσιώτου.

Με λίγα λόγια… Τέσσερις γυναίκες, δεμένες από ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα κοινό, τραυματικό μυστικό, συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια. Στην παιδική τους ηλικία υπήρξαν θύματα κακοποίησης από τον διευθυντή του ιδρύματος όπου μεγάλωσαν. Τώρα, αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή και τη δικαιοσύνη στα χέρια τους. Μια μαύρη κωμωδία με δραματικές αποχρώσεις, όπου το χιούμορ λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας και κάθαρσης.

Το Αριστερό μου Χέρι

Γυρισμένο εξολοκλήρου με iPhone

(«Left-Handed Girl») Γυρισμένο εξολοκλήρου με iPhone, το φιλμ αποτέλεσε την επίσημη πρόταση της Ταϊβάν για τα Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Η Shih-Ching Tsou παρουσιάζει μια πρωτότυπη δραμεντί, με εντυπωσιακή εικαστική ταυτότητα.

Με λίγα λόγια… Μια ανύπαντρη μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν στην Ταϊπέι, προσπαθώντας να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν στη σκληρή καθημερινότητα της μεγαλούπολης. Η μικρότερη κόρη έρχεται αντιμέτωπη με μια παράδοση που θεωρεί το αριστερό χέρι «διαβολικό», γεγονός που πυροδοτεί μια αιχμηρή ιστορία για τη διαφορετικότητα, την οικογένεια και τις κοινωνικές προκαταλήψεις.

Ο Σούπερ Τσάρλι

Ένα μωρό, κακός μπελάς

(«Super Charlie») Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, σουηδικής και δανέζικης παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Jon Holmberg.

Με λίγα λόγια… Ένα μωρό με υπεράνθρωπες δυνάμεις προκαλεί χάος όπου κι αν βρεθεί. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, που ονειρεύεται να γίνει σούπερ ήρωας, προσπαθεί απεγνωσμένα να τον ελέγξει, ενώ και ο αστυνομικός πατέρας τους μπλέκεται σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Μια απολαυστική οικογενειακή περιπέτεια, γεμάτη χιούμορ και δράση, που προβάλλεται και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Γερτρούδη

Το κύκνειο άσμα του Carl Theodor Dreyer

(«Gertrud») Λιτό, ασπρόμαυρο, σχεδόν ακίνητο και βαθιά καθηλωτικό φιλμ, με πρωταγωνίστρια τη Nina Pens Rode.

Με λίγα λόγια… Μια γυναίκα αποφασισμένη να ζήσει τον απόλυτο έρωτα εγκαταλείπει τον συμβατικό γάμο της για να ακολουθήσει το πάθος της. Όταν όμως οι προσδοκίες της διαψεύδονται, επιλέγει συνειδητά τη μοναξιά ως πράξη αυτοπροσδιορισμού. Το τελευταίο έργο του Dreyer αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στον έρωτα, την ελευθερία και το τίμημα της απόλυτης αφοσίωσης.

