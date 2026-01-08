TV 08.01.2026

Αυτή η παρουσιάστρια είναι η αντικαταστάτρια της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Αλλαγές στο πρωινό τοπίο και νέα τηλεοπτικά δεδομένα στον σταθμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φαίνεται πως ολοκληρώνεται νωρίτερα απ’ το προγραμματισμένο η τηλεοπτική εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, γεγονός που φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις στο πρωινό πρόγραμμα του σταθμού.

Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε σχεδιαστεί με στόχο να ανανεώσει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και να προσφέρει μια διαφορετική πρόταση στους τηλεθεατές. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχαν τεθεί, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Ελένη Τσολάκη
Η απόφαση της διοίκησης να βάλει τίτλους τέλους στο project οδηγεί ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για το πρόγραμμα του καναλιού. Στο πλαίσιο αυτό, ένα πρόσωπο γνώριμο στο τηλεοπτικό κοινό ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη συγκεκριμένη ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Αλέξης Μίχας, η Κατερίνα Καραβάτου αναλαμβάνει αρχικά την καλοκαιρινή εκπομπή του σταθμού, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη μικρή οθόνη και στο δυναμικό του καναλιού. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά τον προγραμματισμό της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα του σταθμού.


