Άκου το ολοκαίνουριο τραγούδι του Bruno Mars

Το single «I Just Might» προαναγγέλλει το «The Romantic», την πρώτη solo δουλειά του μετά από σχεδόν 10 χρόνια

Ο Bruno Mars επέστρεψε δισκογραφικά, παρουσιάζοντας σήμερα το νέο του τραγούδι με τίτλο «I Just Might», το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη επίσημη γεύση από το επικείμενο άλμπουμ του «The Romantic». Πρόκειται για το πρώτο solo άλμπουμ του Bruno Mars έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Με το «I Just Might», ο Bruno Mars αναδεικνύει μια πιο ρομαντική και ώριμη πλευρά του, δίνοντας το στίγμα της νέας καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει στο «The Romantic». Το τραγούδι έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για τον καλλιτέχνη και συνοδεύει την ανακοίνωση της μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας «The Romantic Tour», η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες και θα περιλαμβάνει σχεδόν 40 συναυλίες σε στάδια στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρότι το «The Romantic» είναι το πρώτο του solo άλμπουμ μετά το «24K Magic» του 2016, ο Bruno Mars δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το προσκήνιο. Το 2022 κυκλοφόρησε το project Silk Sonic μαζί με τον Anderson .Paak, ενώ το 2024 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τα singles «Die With a Smile» σε συνεργασία με τη Lady Gaga και «APT.» με τη Rosé. Με το «I Just Might», ο Bruno Mars ανοίγει επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πλήρη αποκάλυψη του «The Romantic» τις επόμενες εβδομάδες.

