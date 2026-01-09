Μουσικά Νέα 09.01.2026

Άκου το ολοκαίνουριο τραγούδι του Bruno Mars

Το single «I Just Might» προαναγγέλλει το «The Romantic», την πρώτη solo δουλειά του μετά από σχεδόν 10 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bruno Mars επέστρεψε δισκογραφικά, παρουσιάζοντας σήμερα το νέο του τραγούδι με τίτλο «I Just Might», το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη επίσημη γεύση από το επικείμενο άλμπουμ του «The Romantic». Πρόκειται για το πρώτο solo άλμπουμ του Bruno Mars έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

Με το «I Just Might», ο Bruno Mars αναδεικνύει μια πιο ρομαντική και ώριμη πλευρά του, δίνοντας το στίγμα της νέας καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει στο «The Romantic». Το τραγούδι έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για τον καλλιτέχνη και συνοδεύει την ανακοίνωση της μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας «The Romantic Tour», η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες και θα περιλαμβάνει σχεδόν 40 συναυλίες σε στάδια στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

www.instagram.com/brunomars

Παρότι το «The Romantic» είναι το πρώτο του solo άλμπουμ μετά το «24K Magic» του 2016, ο Bruno Mars δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το προσκήνιο. Το 2022 κυκλοφόρησε το project Silk Sonic μαζί με τον Anderson .Paak, ενώ το 2024 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τα singles «Die With a Smile» σε συνεργασία με τη Lady Gaga και «APT.» με τη Rosé. Με το «I Just Might», ο Bruno Mars ανοίγει επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πλήρη αποκάλυψη του «The Romantic» τις επόμενες εβδομάδες.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus δηλώνει έτοιμη για comeback στην υποκριτική

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
album BRUNO MARS The Romantic The Romantic Tour περιοδεία ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

09.01.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του
TV

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026
Η πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου που ξετρέλανε το κοινό στο NOX
Μουσικά Νέα

Η πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου που ξετρέλανε το κοινό στο NOX

09.01.2026
Γιάννης Κούστας: Κανείς δεν κατάλαβε πως ο γιος του είναι στους 28 Έλληνες υποψήφιους για την Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Γιάννης Κούστας: Κανείς δεν κατάλαβε πως ο γιος του είναι στους 28 Έλληνες υποψήφιους για την Eurovision 2026

09.01.2026
Η Miley Cyrus δηλώνει έτοιμη για comeback στην υποκριτική
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus δηλώνει έτοιμη για comeback στην υποκριτική

09.01.2026
Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών

09.01.2026
Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)
Μουσικά Νέα

Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)

08.01.2026
Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Tο νέο επίτευγμα που έκανε η καινούργια του επιτυχία
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Tο νέο επίτευγμα που έκανε η καινούργια του επιτυχία

08.01.2026
Η Cardi B ξεκίνησε πρόβες για την Little Miss Drama tour
Μουσικά Νέα

Η Cardi B ξεκίνησε πρόβες για την Little Miss Drama tour

08.01.2026
Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025
Reviews

Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open