Η Miley Cyrus δηλώνει έτοιμη για comeback στην υποκριτική

Η Miley Cyrus εμφανίζεται αποφασισμένη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά επιστρέφοντας στην υποκριτική, περισσότερα από 6 χρόνια μετά τον τελευταίο της μεγάλο ρόλο. Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την επιθυμία της να ξαναβρεθεί μπροστά στην κάμερα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο 37ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Palm Springs. Η Miley Cyrus, η οποία έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο της ως Hannah Montana στη δημοφιλή σειρά του Disney Channel «Hannah Montana», μίλησε στο The Hollywood Reporter στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης και παραδέχθηκε ότι θα «θέλει πραγματικά» να ασχοληθεί ξανά με την υποκριτική. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ελπίζω κάποιο από τα λαμπρά μυαλά που βρίσκονται εδώ να έχει το κατάλληλο πρότζεκτ για μένα. Αν περάσει κάποιος ιδιοφυής δημιουργός, να του πείτε ότι η Miley Cyrus είναι εδώ».

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

Η εμφάνισή της στο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη βράβευσή της με το βραβείο Outstanding Artistic Achievement για το τραγούδι «Dream as One», την μπαλάντα που συνοδεύει τη νέα ταινία του James Cameron «Avatar Fire and Ash». Η Miley Cyrus εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μιλήσει ανοιχτά για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να ηγηθεί ενός πρότζεκτ αλλά να ενταχθεί στο όραμα κάποιου άλλου δημιουργού. Όπως ανέφερε, «Θα ήθελα πολύ να μπω στον κόσμο κάποιου άλλου. Στον δικό μου κόσμο είμαι ήδη το αφεντικό».

Ο τελευταίος μεγάλος τηλεοπτικός ρόλος της Miley Cyrus ήταν το 2019, όταν υποδύθηκε την ποπ σταρ Ashley O στο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν της σειράς «Black Mirror». Έκτοτε, η παρουσία της στην υποκριτική περιορίστηκε σε μικρότερες εμφανίσεις, όπως ο σύντομος ρόλος της στην ταινία «Drive Away Dolls» το 2024. Στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «The Last Song», «LOL» και στο animated φιλμ «Bolt», ενώ η σχέση της με την υποκριτική παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Miley Stewart στη σειρά «Hannah Montana», η οποία προβλήθηκε από το 2006 έως το 2011 και οδήγησε και στη δημιουργία της ταινίας «Hannah Montana The Movie».

Παρότι τα τελευταία χρόνια η Miley Cyrus έχει επικεντρωθεί κυρίως στη μουσική, με αποκορύφωμα την παγκόσμια επιτυχία του τραγουδιού «Flowers», η επιθυμία της να επιστρέψει στην υποκριτική δείχνει ότι η καλλιτεχνική της πορεία παραμένει ανοιχτή σε νέες προκλήσεις. Η ίδια φαίνεται έτοιμη να εγκαταλείψει προσωρινά τον κόσμο που η ίδια έχει δημιουργήσει και να αφεθεί στο όραμα ενός άλλου δημιουργού, αναζητώντας τον επόμενο μεγάλο ρόλο που θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στην ήδη πολυδιάστατη καριέρα της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus μιλά για τη σπάνια φοβία της

Δες κι αυτό…