Beauty 09.01.2026

Ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε την Gigi Hadid να αποχωριστεί το signature ξανθό της

gigi_hadid
Η Gigi Hadid αποχωρίζεται το ξανθό και υιοθετεί ένα ultra κοντό μαύρο bob, υπογεγραμμένο από τον Δημήτρη Γιαννέτο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gigi Hadid ξεκίνησε τη χρονιά με μια ανατρεπτική beauty επιλογή που κανείς δεν περίμενε. Το παγκοσμίου φήμης μοντέλο αποφάσισε να αποχωριστεί το φωτεινό ξανθό της και να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό, επιλέγοντας μια σκοτεινή, άκρως κομψή απόχρωση που αλλάζει εντελώς την εικόνα της.

Τη μεταμόρφωση ανέλαβε ο Δημήτρης Γιαννέτος, ένας από τους πιο καταξιωμένους hairstylists των celebrities, ο οποίος χάρισε στη Gigi ένα sleek mini bob σε matte μαύρο τόνο. Το κούρεμα είναι κοντό, αυστηρό αλλά ταυτόχρονα θηλυκό, με το μήκος να σταματά στο πηγούνι και να τονίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

gigi hadid
https://www.instagram.com/dimitrishair/?hl=el

Το styling ολοκληρώνεται με wet υφή, απαλά γυρισμένες άκρες και χωρίστρα στο πλάι, ενώ η φράντζα δίνει όγκο και κίνηση χωρίς υπερβολές. Ο ίδιος ο Γιαννέτος μοιράστηκε το αποτέλεσμα στα social media, χαρακτηρίζοντάς το «matte black mini bob», και μέσα σε χρόνο μηδέν η ανάρτηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

gigi_hadid
https://www.instagram.com/dimitrishair/?hl=el

Αν και μέχρι σήμερα η Gigi Hadid ήταν συνώνυμο του ξανθού, η νέα της εμφάνιση αποδεικνύει ότι μπορεί να υποστηρίξει με άνεση ακόμη και τις πιο τολμηρές αλλαγές. Το μαύρο μαλλί της προσθέτει ένταση, μυστήριο και μια high fashion αισθητική που την κάνει να δείχνει πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Μια αλλαγή που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη.

beauty Gigi Hadid Δημήτρης Γιαννέτος μαλλιά
