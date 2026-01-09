Η Madonna πρωταγωνιστεί στην πιο αισθησιακή καμπάνια του οίκου Dolce & Gabbana

Η Dolce & Gabbana προκαλεί ξανά συζητήσεις με τη νέα καμπάνια του αρώματος The One, επιλέγοντας για πρωταγωνίστρια τη Madonna σε μια επιλογή που σπάει τα στερεότυπα της βιομηχανίας της ομορφιάς. Στα 67 της χρόνια, το pop icon γίνεται το πρόσωπο ενός άκρως αισθησιακού concept, αποδεικνύοντας πως η γοητεία και η δύναμη δεν έχουν ηλικία.

Στο πλευρό της εμφανίζεται ο 43χρονος Κουβανός ηθοποιός Alberto Guerra, με τους δύο να πρωταγωνιστούν σε ένα διαφημιστικό φιλμ γεμάτο ένταση, υπαινιγμούς και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Mert Alas, ενώ το αποτέλεσμα κινείται σταθερά στο γνώριμο, τολμηρό σύμπαν του ιταλικού οίκου: κορσέδες, ζαρτιέρες, παιχνίδια εξουσίας και μια Madonna που κρατά ξεκάθαρα τον έλεγχο.

Όπως εξηγεί ο Domenico Dolce, η καμπάνια είναι «ένα όνειρο, ένα παιχνίδι αντιθέσεων, γεμάτο συναισθηματική ένταση και προσμονή». Το νέο δίδυμο διαδέχεται μεγάλους σταρ που είχαν συνδεθεί με το άρωμα στο παρελθόν, όπως η Scarlett Johansson, ο Matthew McConaughey, αλλά και οι Emilia Clarke και Kit Harington.

Η συνεργασία αυτή έχει και βαθιά προσωπική διάσταση. Η σχέση της Madonna με τους Dolce & Gabbana κρατά δεκαετίες, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν οι δύο σχεδιαστές βρίσκονταν ακόμη στην αρχή της καριέρας τους. Από τότε, η φιλία και η κοινή τους αγάπη για την πρόκληση και την ανατροπή των κανόνων εξελίχθηκαν σε μια δημιουργική συμμαχία που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μόδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η Madonna συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία της καμπάνιας: από το σενάριο έως την επιλογή του συμπρωταγωνιστή της. Για τις ανάγκες του video, διασκεύασε το τραγούδι «La Bambola», προσθέτοντας ακόμη μία νότα νοσταλγίας και αισθησιασμού στο project.

Η καμπάνια σηματοδοτεί την κυκλοφορία των The One Eau de Parfum Intense και The One for Men Parfum, με αφορμή τα 20 χρόνια του εμβληματικού αρώματος. Παράλληλα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε μια βιομηχανία που εξακολουθεί να λατρεύει τη νεότητα: η κομψότητα, η επιθυμία και η δύναμη της εικόνας δεν περιορίζονται από την ηλικία.

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Stefano Gabbana, «η ομορφιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά χαρακτήρα, ενέργειας και εσωτερικής δύναμης». Και η Madonna, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύει πως παραμένει μοναδική.

