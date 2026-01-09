Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

Ο Δημήτρης Παναγιώτου μοιράζεται την πορεία του στο handball, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα μαθήματα ζωής που του έδωσε ο αθλητισμός

Ο Δημήτρης Παναγιώτου μίλησε στο Fitness O’ Clock και μοιράστηκε στιγμές από την πορεία του στο handball, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα σημαντικά μαθήματα που πήρε από τον αθλητισμό.

Ο αθλητής ξεκίνησε να παίζει handball από μικρή ηλικία, παράλληλα με το μπάσκετ: «Ξεκίνησα στο Δημοτικό. Εγώ έπαιζα μπάσκετ, οι φίλοι μου, όλη η παρέα μου, έπαιζαν handball. Οπότε με τράβηξε εκεί και όσο περνούσε ο καιρός περνούσαμε καλά και γινόμουν κι εγώ καλύτερος. Σκέφτηκα σιγά σιγά να το δω και πιο επαγγελματικά».

Η καριέρα του στον αθλητισμό τον οδήγησε από το σωματείο Δούκας στην ΑΕΚ, όταν αναγνωρίστηκε το ταλέντο του: «Μου ήρθε η πρόταση από την ΑΕΚ και συμφώνησα γιατί ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάω λίγο πιο επαγγελματικά, ένα σκαλί παραπάνω και να κοιτάξω το καλύτερο για το μέλλον».

Ο στόχος να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα ήταν πάντα στα σχέδιά του: «Η Εθνική ήταν από μικρός ο μεγαλύτερος μου στόχος, να μπορώ να εκπροσωπήσω το Εθνόσημο και να παίξω με την Εθνική ομάδα. Έγινε σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή πριν το Euro, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, που κατάφερα να κάνω το ντεμπούτο μου εκεί».

Ο ίδιος ξεχώρισε σημαντικές στιγμές στην καριέρα του: «Σίγουρα ξεχωρίζω την κατάκτηση του κυπέλλου πέρσι με την ΑΕΚ, που ήταν και ο πρώτος μου τίτλος στην κατηγορία των αντρών στην Α1. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα γιατί ήταν το πρώτο μου. Και σίγουρα, όπως είπα και πριν, το Euro με την Εθνική ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχω πάρει».

Ο Δημήτρης Παναγιώτου περιέγραψε τις δυσκολίες του handball στην Ελλάδα και πώς τις διαχειρίζεται: «Το handball στην Ελλάδα δεν είναι ούτε το πιο δημοφιλές άθλημα ούτε το πιο ανεπτυγμένο. Αυτό μας δίνει προβλήματα στο πώς θα προπονούμαστε κάθε μέρα, ότι οι ώρες μπορεί να μεταβάλλονται, δεν έχουμε σταθερές ώρες και δεν έχουμε σταθερό γήπεδο».

Το κίνητρό του προέρχεται τόσο από τους γύρω του όσο και από την προσωπική ικανοποίηση: «Το κίνητρό μου κυρίως είναι αυτοί που έχω γύρω μου, πόσο τους βλέπω να χαίρονται όταν πηγαίνω καλά, αλλά σίγουρα είναι και η προσωπική ικανοποίηση που νιώθεις όταν καταφέρνεις έναν στόχο».

Αναφορικά με το μέλλον του, ο Δημήτρης Παναγιώτου τόνισε: «Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μου είναι να τελειώσω τη σχολή μου για να μπορώ μετά να ασχοληθώ πλήρως με τον αθλητισμό, να πάω στο εξωτερικό να κυνηγήσω μια καριέρα και να πετύχω, μετά με τις εμπειρίες που θα πάρω από εκεί, το μεγαλύτερό μου στόχο, που είναι μια επιτυχία με την Εθνική ομάδα».

Τέλος, τόνισε τη σημασία των δυσκολιών για την προσωπική και αθλητική ανάπτυξη: «Το μεγαλύτερο μάθημα για μένα είναι ότι οι δυσκολίες και οι αποτυχίες στον αθλητισμό και γενικά στη ζωή, σε βοηθούν περισσότερο να γίνεις καλύτερος και να προχωρήσεις. Σίγουρα η νίκη έχει χαρά, αλλά η αποτυχία και οι δυσκολίες που περνάς είναι αυτές που κάνουν το ταξίδι σου πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό».

