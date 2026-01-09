Mad TV News 09.01.2026

Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

Ο Δημήτρης Παναγιώτου μοιράζεται την πορεία του στο handball, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα μαθήματα ζωής που του έδωσε ο αθλητισμός
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Δημήτρης Παναγιώτου μίλησε στο Fitness O’ Clock και μοιράστηκε στιγμές από την πορεία του στο handball, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα σημαντικά μαθήματα που πήρε από τον αθλητισμό.

Ο αθλητής ξεκίνησε να παίζει handball από μικρή ηλικία, παράλληλα με το μπάσκετ: «Ξεκίνησα στο Δημοτικό. Εγώ έπαιζα μπάσκετ, οι φίλοι μου, όλη η παρέα μου, έπαιζαν handball. Οπότε με τράβηξε εκεί και όσο περνούσε ο καιρός περνούσαμε καλά και γινόμουν κι εγώ καλύτερος. Σκέφτηκα σιγά σιγά να το δω και πιο επαγγελματικά».

Διάβασε επίσης: H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

Η καριέρα του στον αθλητισμό τον οδήγησε από το σωματείο Δούκας στην ΑΕΚ, όταν αναγνωρίστηκε το ταλέντο του: «Μου ήρθε η πρόταση από την ΑΕΚ και συμφώνησα γιατί ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάω λίγο πιο επαγγελματικά, ένα σκαλί παραπάνω και να κοιτάξω το καλύτερο για το μέλλον».

Ο στόχος να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα ήταν πάντα στα σχέδιά του: «Η Εθνική ήταν από μικρός ο μεγαλύτερος μου στόχος, να μπορώ να εκπροσωπήσω το Εθνόσημο και να παίξω με την Εθνική ομάδα. Έγινε σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή πριν το Euro, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, που κατάφερα να κάνω το ντεμπούτο μου εκεί».

Ο ίδιος ξεχώρισε σημαντικές στιγμές στην καριέρα του: «Σίγουρα ξεχωρίζω την κατάκτηση του κυπέλλου πέρσι με την ΑΕΚ, που ήταν και ο πρώτος μου τίτλος στην κατηγορία των αντρών στην Α1. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα γιατί ήταν το πρώτο μου. Και σίγουρα, όπως είπα και πριν, το Euro με την Εθνική ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχω πάρει».

Ο Δημήτρης Παναγιώτου περιέγραψε τις δυσκολίες του handball στην Ελλάδα και πώς τις διαχειρίζεται: «Το handball στην Ελλάδα δεν είναι ούτε το πιο δημοφιλές άθλημα ούτε το πιο ανεπτυγμένο. Αυτό μας δίνει προβλήματα στο πώς θα προπονούμαστε κάθε μέρα, ότι οι ώρες μπορεί να μεταβάλλονται, δεν έχουμε σταθερές ώρες και δεν έχουμε σταθερό γήπεδο».

Το κίνητρό του προέρχεται τόσο από τους γύρω του όσο και από την προσωπική ικανοποίηση: «Το κίνητρό μου κυρίως είναι αυτοί που έχω γύρω μου, πόσο τους βλέπω να χαίρονται όταν πηγαίνω καλά, αλλά σίγουρα είναι και η προσωπική ικανοποίηση που νιώθεις όταν καταφέρνεις έναν στόχο».

Αναφορικά με το μέλλον του, ο Δημήτρης Παναγιώτου τόνισε: «Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μου είναι να τελειώσω τη σχολή μου για να μπορώ μετά να ασχοληθώ πλήρως με τον αθλητισμό, να πάω στο εξωτερικό να κυνηγήσω μια καριέρα και να πετύχω, μετά με τις εμπειρίες που θα πάρω από εκεί, το μεγαλύτερό μου στόχο, που είναι μια επιτυχία με την Εθνική ομάδα».

Τέλος, τόνισε τη σημασία των δυσκολιών για την προσωπική και αθλητική ανάπτυξη: «Το μεγαλύτερο μάθημα για μένα είναι ότι οι δυσκολίες και οι αποτυχίες στον αθλητισμό και γενικά στη ζωή, σε βοηθούν περισσότερο να γίνεις καλύτερος και να προχωρήσεις. Σίγουρα η νίκη έχει χαρά, αλλά η αποτυχία και οι δυσκολίες που περνάς είναι αυτές που κάνουν το ταξίδι σου πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό».

Διάβασε επίσης: Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
fitness o' clock Δημήτρης Παναγιώτου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«J Shape Cut»: Το κούρεμα που έχουν λατρέψει όλες οι stars με μακριά μαλλιά

«J Shape Cut»: Το κούρεμα που έχουν λατρέψει όλες οι stars με μακριά μαλλιά

09.01.2026
Επόμενο
Άκου το ολοκαίνουριο τραγούδι του Bruno Mars

Άκου το ολοκαίνουριο τραγούδι του Bruno Mars

09.01.2026

Δες επίσης

Ο Χάρης Λεμπιδάκης στο Talk to MAD: «Όταν έφυγε ο Παντελής Παντελίδης πέρασα την δυσκολότερη περίοδο της ζωής μου»
Mad TV News

Ο Χάρης Λεμπιδάκης στο Talk to MAD: «Όταν έφυγε ο Παντελής Παντελίδης πέρασα την δυσκολότερη περίοδο της ζωής μου»

09.01.2026
Η Έμιλυ Λουίζου στο Talk to MAD: «Στο θέατρο δεν φτιάχνεις μόνο μια παράσταση, φτιάχνεις μια οικογένεια»
Mad TV News

Η Έμιλυ Λουίζου στο Talk to MAD: «Στο θέατρο δεν φτιάχνεις μόνο μια παράσταση, φτιάχνεις μια οικογένεια»

08.01.2026
Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ στο Spill The Tea: «Μας έχουν κάνει μεγάλο κακό τα social media»
Mad TV News

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ στο Spill The Tea: «Μας έχουν κάνει μεγάλο κακό τα social media»

07.01.2026
Ο Χρήστος Κοντογεώργης στο Talk to MAD: «Η ελληνική τηλεόραση φτάνει σε υψηλό επίπεδο»
Mad TV News

Ο Χρήστος Κοντογεώργης στο Talk to MAD: «Η ελληνική τηλεόραση φτάνει σε υψηλό επίπεδο»

07.01.2026
Διαmadάκια: Τα πιο άκυρα χριστουγεννιάτικα δώρα που λάβαμε ποτέ
Diamadakia

Διαmadάκια: Τα πιο άκυρα χριστουγεννιάτικα δώρα που λάβαμε ποτέ

07.01.2026
Ο Στέφανος Μιχαήλ στο OK!: «Τους συνεργάτες μου τους νιώθω σαν οικογένεια»
Mad TV News

Ο Στέφανος Μιχαήλ στο OK!: «Τους συνεργάτες μου τους νιώθω σαν οικογένεια»

07.01.2026
Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»
Mad TV News

Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»

29.12.2025
ΔιαMADάκια: Τι θα έκανες αν ήσουν ο Άγιος Βασίλης;
Mad TV News

ΔιαMADάκια: Τι θα έκανες αν ήσουν ο Άγιος Βασίλης;

29.12.2025
Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»
Mad TV News

Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

29.12.2025
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open