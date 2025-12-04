MadWalk 2025 Mega
Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

Η πρωταθλήτρια βάδην Πένυ Τσινοπούλου μιλά για την καριέρα, τις συμμετοχές της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την καθημερινότητά της ως αθλήτρια και μητέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Πένυ Τσινοπούλου, πρωταθλήτρια στα 20 χιλιόμετρα βάδην, μίλησε στο Fitness O’ Clock για την πορεία της στον αθλητισμό, τις συμμετοχές της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις προκλήσεις της καθημερινότητας ως αθλήτρια και μητέρα.

Ξεκίνησε το βάδην σε ηλικία 11 ετών στην Καρδίτσα, όπου η παράδοση του αθλήματος είναι ισχυρή. Η πρώτη μεγάλη της διάκριση ήρθε με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων, ενώ οι συμμετοχές της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο και του 2020 στο Τόκιο αποτέλεσαν ορόσημα στην καριέρα της.

Διάβασε επίσης: Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο Fitness O’Clock: «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής»

Όπως ανέφερε: «Η είσοδος στο Ολυμπιακό χωριό και η καθημερινότητα δίπλα σε αθλητές που θαύμαζα ήταν μοναδική εμπειρία». Για το Τόκιο σημείωσε ότι «παρά τον κορονοϊό, ο κόσμος κατάφερε να έρθει και ήταν πάρα πολλοί σε όλη τη διαδρομή, δίνοντας δύναμη σε κάθε αθλητή να δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

Η αθλήτρια τόνισε τη σημασία της οικογενειακής και οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η κρατική βοήθεια είναι περιορισμένη: «Πάρα πολύ στήριξη χρειάζεται αρχικά από την οικογένεια. Εγώ είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω μεγάλη στήριξη από τον σύζυγό μου και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, όπως οι γιαγιάδες μου, που χωρίς αυτές δεν θα μπορούσα να συνεχίζω τον πρωταθλητισμό». Παρά τις δυσκολίες, η δίψα της για επιτυχία παραμένει αμείωτη, με τον επόμενο μεγάλο στόχο να είναι η τρίτη της συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Εκτός από την αθλητική της ζωή, η Πένυ Τσινοπούλου μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά της και τα προσωπικά της ελαττώματα: «Είμαι υπερβολικά οργανωτική και δεν αντέχω την ακαταστασία καθόλου», ανέφερε, ενώ τόνισε ότι «μπορώ να επιβιώσω με τέσσερις ώρες ύπνο». Παρά την απαιτητική καθημερινότητα και τις ελάχιστες ώρες ξεκούρασης, παραμένει προσηλωμένη στην προπόνηση και στη διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας, αποδεικνύοντας ότι πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει και μια ανθρώπινη, καθημερινή πλευρά.

Διάβασε επίσης: Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»

fitness o' clock Πένυ Τσινοπούλου
