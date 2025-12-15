MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 15.12.2025

H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

H Ευαγγελία Αναστασιάδου μιλά στο Fitness O’ Clock για την πορεία της στην κοπηλασία, τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς και τη δύναμη που χρειάζεται για να φτάσει στην κορυφή
Μαρία Χατζηγιάννη

H Ευαγγελία Αναστασιάδου μίλησε στο Fitness O’ Clock και μοιράστηκε στιγμές από την πορεία της στην κωπηλασία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα σημαντικά μαθήματα που πήρε από τον αθλητισμό.

Η Ολυμπιονίκης, που κατάγεται από την Καστοριά, εξήγησε πώς ξεκίνησε το άθλημα σε ηλικία 14 ετών, ακολουθώντας την αδερφή της: «Όταν ήμουν μικρότερη δεν ήμουν τόσο καλή, ήμουνα πολύ αδύνατη και πολύ μικρόσωμη και ήμουν σχεδόν πάντα τελευταία σε όλους τους αγώνες. Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν».

Διάβασε επίσης: Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

Aναφέρθηκε σε μια καθοριστική στιγμή της καριέρας της το 2022, όταν συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρά τον τραυματισμό στον ώμο της. Όπως είπε: «Μου είχαν πει ότι δεν θα μπορέσω να τρέξω στο παγκόσμιο γιατί το χέρι μου δεν ήταν καλά και πρέπει να μείνεις λίγο καιρό εκτός. Εγώ συνέχισα να προπονούμαι στο ποδήλατο και σε κάτι άλλο και τελικά κατάφερα να τρέξω και βγήκα πρώτη». Η αθλήτρια τόνισε τη σημασία της ψυχικής δύναμης και της επιμονής: «Όταν έχεις κάποιον στόχο και είναι μεγάλος, αυτός ο στόχος και έχεις αυτό το κίνητρο μέσα σου, δεν τα παρατάς. Πάντα είχα έναν στόχο. Ήθελα να αποδείξω πρώτα απ’ όλα στον εαυτό μου ότι μπορώ».

Μιλώντας για τη διαχείριση των δυσκολιών και των μικρών αποτυχιών, τόνισε: «Μπορούσα να πω σε κάποιο μικρότερο παιδί ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Όταν αρχίζεις από ένα μικρό αγώνα ή μια μικρή μάχη, καταλαβαίνεις ότι το ανέφικτο μπορεί να γίνει». Η Ολυμπιονίκης ανέφερε πως προγραμματίζει μεθοδικά τις προπονήσεις και τους στόχους της, με βλέμμα στους επόμενους αγώνες: «Φέτος έχω το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο τον Αύγουστο, οπότε έχω χρόνο να το διαχειριστώ και να αλλάξω κάποια πράγματα που κάνω και θέλω να κάνω καλύτερα».

Μέσα από τις εμπειρίες της, η Ολυμπιονίκης στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα επιμονής και αυτοπεποίθησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπομονής, της πειθαρχίας και της πίστης στις δυνατότητές μας.

Διάβασε επίσης: Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
fitness o' clock Ευαγγελία Αναστασιάδου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

15.12.2025
Επόμενο
Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

15.12.2025

Δες επίσης

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»
Mad TV News

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

15.12.2025
Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι
Mad TV News

Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι

12.12.2025
Ο Γρηγόρης Κορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»
Mad TV News

Ο Γρηγόρης Κορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»

11.12.2025
Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»
Mad TV News

Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»

10.12.2025
Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»
Mad TV News

Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»

10.12.2025
Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»
Mad TV News

Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»

10.12.2025
Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»
Mad TV News

Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»

10.12.2025
Ο Νικηφόρος στο Mad for Greekz: «Το λαϊκό ρεπερτόριο δεν ήταν βίωμα, αλλά συνειδητή επιλογή»
Mad TV News

Ο Νικηφόρος στο Mad for Greekz: «Το λαϊκό ρεπερτόριο δεν ήταν βίωμα, αλλά συνειδητή επιλογή»

07.12.2025
Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»
Mad TV News

Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»

06.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη