H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

H Ευαγγελία Αναστασιάδου μιλά στο Fitness O’ Clock για την πορεία της στην κοπηλασία, τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς και τη δύναμη που χρειάζεται για να φτάσει στην κορυφή

H Ευαγγελία Αναστασιάδου μίλησε στο Fitness O’ Clock και μοιράστηκε στιγμές από την πορεία της στην κωπηλασία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα σημαντικά μαθήματα που πήρε από τον αθλητισμό.

Η Ολυμπιονίκης, που κατάγεται από την Καστοριά, εξήγησε πώς ξεκίνησε το άθλημα σε ηλικία 14 ετών, ακολουθώντας την αδερφή της: «Όταν ήμουν μικρότερη δεν ήμουν τόσο καλή, ήμουνα πολύ αδύνατη και πολύ μικρόσωμη και ήμουν σχεδόν πάντα τελευταία σε όλους τους αγώνες. Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν».

Aναφέρθηκε σε μια καθοριστική στιγμή της καριέρας της το 2022, όταν συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρά τον τραυματισμό στον ώμο της. Όπως είπε: «Μου είχαν πει ότι δεν θα μπορέσω να τρέξω στο παγκόσμιο γιατί το χέρι μου δεν ήταν καλά και πρέπει να μείνεις λίγο καιρό εκτός. Εγώ συνέχισα να προπονούμαι στο ποδήλατο και σε κάτι άλλο και τελικά κατάφερα να τρέξω και βγήκα πρώτη». Η αθλήτρια τόνισε τη σημασία της ψυχικής δύναμης και της επιμονής: «Όταν έχεις κάποιον στόχο και είναι μεγάλος, αυτός ο στόχος και έχεις αυτό το κίνητρο μέσα σου, δεν τα παρατάς. Πάντα είχα έναν στόχο. Ήθελα να αποδείξω πρώτα απ’ όλα στον εαυτό μου ότι μπορώ».

Μιλώντας για τη διαχείριση των δυσκολιών και των μικρών αποτυχιών, τόνισε: «Μπορούσα να πω σε κάποιο μικρότερο παιδί ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Όταν αρχίζεις από ένα μικρό αγώνα ή μια μικρή μάχη, καταλαβαίνεις ότι το ανέφικτο μπορεί να γίνει». Η Ολυμπιονίκης ανέφερε πως προγραμματίζει μεθοδικά τις προπονήσεις και τους στόχους της, με βλέμμα στους επόμενους αγώνες: «Φέτος έχω το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο τον Αύγουστο, οπότε έχω χρόνο να το διαχειριστώ και να αλλάξω κάποια πράγματα που κάνω και θέλω να κάνω καλύτερα».

Μέσα από τις εμπειρίες της, η Ολυμπιονίκης στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα επιμονής και αυτοπεποίθησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπομονής, της πειθαρχίας και της πίστης στις δυνατότητές μας.

