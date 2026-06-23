H Adele επιστρέφει στη μουσική μετά από 2 χρόνια – Οι φήμες για νέο άλμπουμ δυναμώνουν

Η Adele φαίνεται να επέστρεψε στο στούντιο μετά από 2 χρόνια και να δουλεύει πάνω σε νέο μουσικό υλικό στο Λονδίνο

Με μια ματιά Η Adele επιστρέφει στο στούντιο ηχογραφήσεων μετά από δύο χρόνια απουσίας.

Οι ηχογραφήσεις γίνονται στα Church Studios του Λονδίνου, όπου είχε δουλέψει και για το άλμπουμ «25».

Φήμες αναφέρουν ότι το νέο υλικό της Adele μπορεί να έχει πιο έντονα βρετανικά στοιχεία.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για νέο άλμπουμ ή ημερομηνία κυκλοφορίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όλα δείχνουν πως η Adele ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στη μουσική της πορεία, καθώς νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάσημη τραγουδίστρια έχει επιστρέψει στο στούντιο για να δουλέψει πάνω σε καινούργιο υλικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βραβευμένη καλλιτέχνιδα βρίσκεται ξανά στο Church Studios, στο Βόρειο Λονδίνο, έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, αφού εκεί είχε πραγματοποιήσει μέρος των ηχογραφήσεων για το επιτυχημένο άλμπουμ «25» το 2015.

Η 38χρονη σταρ είχε απομακρυνθεί από τη μουσική δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Η τελευταία μεγάλη της επαγγελματική υποχρέωση ήταν η ολοκλήρωση της επιτυχημένης residency «Weekends With Adele» στο «The Colosseum at Caesars Palace» στο Λας Βέγκας, η οποία έριξε αυλαία τον Νοέμβριο του 2024.

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Τώρα, πληροφορίες θέλουν την Adele να έχει επιστρέψει στο Λονδίνο, όπου περνά χρόνο γράφοντας και ηχογραφώντας νέα τραγούδια. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το επερχόμενο μουσικό της πρότζεκτ ενδέχεται να έχει πιο έντονα βρετανικά στοιχεία και ήχο σε σχέση με προηγούμενες δουλειές της.

Άτομο που φέρεται να γνωρίζει τα σχέδιά της δήλωσε στη Sun: «Η Adele θα περάσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες στο Λονδίνο γράφοντας και ηχογραφώντας μουσική. Την περασμένη εβδομάδα μπαινόβγαινε σε sessions και θα επιστρέψει ξανά και αυτή την εβδομάδα, αλλά κρατά χαμηλό προφίλ όσο βρίσκεται εδώ. Νιώθει ασφαλής στο Church Studios και εκεί βρίσκεται ο Paul, οπότε ήταν λογικό να ταξιδέψει για αυτές τις ηχογραφήσεις αντί να δουλέψει κάπου αλλού στο Λος Άντζελες».

Το Church Studios ανήκει στον γνωστό παραγωγό Paul Epworth, με τον οποίο η Adele έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Η επιστροφή της στον συγκεκριμένο χώρο θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα συμβολική, καθώς συνδέεται με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για νέο άλμπουμ ή ημερομηνία κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τις νέες ηχογραφήσεις έχουν ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο μουσικό βήμα της Adele.