Η Adele ξεπέρασε τη Whitney Houston και τον θρυλικό Σωματοφύλακά της

Το «21» της Adele έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της Whitney Houston

Η Adele κατέρριψε ένα από τα πιο εμβληματικά ρεκόρ στη μουσική βιομηχανία, ξεπερνώντας τη Whitney Houston στις συνολικές πωλήσεις άλμπουμ και κατακτώντας τον τίτλο της πιο επιτυχημένης γυναίκας καλλιτέχνιδας όλων των εποχών σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ChartMasters, το άλμπουμ «21» της Adele έχει πλέον πουλήσει 56,38 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ξεπερνώντας οριακά το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard» της Whitney Houston του 1992, το οποίο είχε φτάσει τα 56,37 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το «21», που κυκλοφόρησε το 2011, εκτόξευσε την Adele στην κορυφή και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ της σύγχρονης ποπ και σόουλ μουσικής. Τραγούδια όπως τα «Rumour Has It», «Someone Like You», «Rolling in the Deep» και «Set Fire to the Rain» έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες και παραμένουν μέχρι σήμερα αγαπημένα του κοινού.

Διάβασε επίσης: Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy

Ο μουσικολόγος και ακαδημαϊκός γραμματέας της Academy of Sound Engineering, Dr. Sheldon Leal σημείωσε ότι το ρεκόρ της Whitney Houston είχε δεχτεί κατά καιρούς κριτική, καθώς το «The Bodyguard» δεν ήταν αυστηρά ένα προσωπικό της άλμπουμ αλλά soundtrack κινηματογραφικής ταινίας. «Δεν ήταν αποκλειστικά άλμπουμ της Whitney Houston. Ήταν ένα soundtrack. Το μισό άλμπουμ περιείχε τραγούδια της Whitney Houston και το άλλο μισό ήταν μια συλλογή τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες», εξήγησε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τα Guinness World Records εξακολουθούν να καταγράφουν το «Come On Over» της Shania Twain ως το πιο εμπορικό άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών, με 47,633 εκατομμύρια πωλήσεις.

Παρά τις διαφορετικές μεθοδολογίες καταγραφής, το γεγονός ότι το «21» της Adele ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο της Whitney Houston επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του άλμπουμ και τη μοναδική θέση της Adele στη σύγχρονη μουσική ιστορία, 15 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana

Δες κι αυτό…