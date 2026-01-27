Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video

Η Sydney Sweeney ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές νομικές κυρώσεις μετά από μια αμφιλεγόμενη διαφημιστική κίνηση για την προώθηση της νέας σειράς εσωρούχων της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου TMZ, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» αναρριχήθηκε στην εμβληματική πινακίδα του Hollywood και τοποθέτησε σουτιέν κατά μήκος των γραμμάτων χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια. Οπτικό υλικό που περιήλθε στην κατοχή του μέσου ενημέρωσης δείχνει την Sydney Sweeney μαζί με ομάδα παραγωγής να επιχειρεί την τοποθέτηση των στηθόδεσμων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney θα ενσαρκώσει την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton

Σύμφωνα με το μέσο η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελούσε μέρος της προωθητικής καμπάνιας για τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της Sydney Sweeney, στην οποία φέρεται να έχει επενδύσει και ο Jeff Bezos. Παρά το γεγονός ότι η Sydney Sweeney είχε εξασφαλίσει άδεια για τη διεξαγωγή γυρισμάτων στην περιοχή, η άδεια αυτή δεν περιλάμβανε το δικαίωμα επαφής ή αναρρίχησης στην εμβληματική πινακίδα του Hollywood. Η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Hollywood δήλωσε κατηγορηματικά στο TMZ ότι δεν δόθηκε καμία έγκριση για μια τέτοια πράξη.

Λόγω της παράνομης πρόσβασης και της αναρρίχησης στο μνημείο, η Sydney Sweeney κινδυνεύει με κατηγορίες για καταπάτηση και βανδαλισμό. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό καθώς η παρέμβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα του κόσμου θεωρείται σοβαρή παράβαση των κανονισμών ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας περιουσίας.

Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras — and she may have gotten in trouble with the law. Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της Sydney Sweeney ή της παραγωγής σχετικά με το αν υπήρξε παραβίαση των όρων της άδειας ή αν θα υπάρξουν συνέπειες για το περιστατικό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της

Δες κι αυτό…